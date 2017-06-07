June 7 VAN LANSCHOT NV:
* ACQUIRES UBS'S DOMESTIC WEALTH MANAGEMENT ACTIVITIES IN
NETHERLANDS
* VAN LANSCHOT KEMPEN AND UBS EXPECT TO COMPLETE TRANSACTION
IN Q3 OF 2017.
* VAN LANSCHOT KEMPEN WILL PAY AN INITIAL ACQUISITION PRICE
OF EUR 28 MILLION FOR ACTIVITIES TO BE ACQUIRED
* FINAL PRICE MAY BE HIGHER OR LOWER DEPENDING ON AUM AMOUNT
THAT WILL ACTUALLY TRANSFER TO VAN LANSCHOT KEMPEN
* TRANSACTION COMPRISES CLIENT RELATIONSHIPS AND EMPLOYEES
OF WEALTH MANAGEMENT ACTIVITIES OF UBS NETHERLANDS, A BRANCH OF
UBS EUROPE SE
* TRANSACTION ALSO COMPRISES PRODUCTS AND SERVICES OF
NETHERLANDS BRANCH OF UBS EUROPE SE
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)