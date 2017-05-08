BRIEF-TMG states formal objection to Talpa offer
* STRATEGY INCLUDES CERTAIN GOOD ELEMENTS BUT DOES NOT PAY ATTENTION TO DIFFICULT MARKET ENVIRONMENT REGARDING CORE ACTIVITIES OF TMG AND ITS EXECUTION RISKS
May 8 VIDEOBUR STHLM INT AB:
* TO CARRY OUT DIRECTED NEW ISSUE OF UP TO SEK 3.6 MILLION
* 5 EXISTING SHARES CONVERTIBLE TO 1 NEW SHARE
* SUBSCRIPTION PRICE FOR NEW SHARES SEK 1.30/SHR
Source text: bit.ly/2qRQTE4
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* STRATEGY INCLUDES CERTAIN GOOD ELEMENTS BUT DOES NOT PAY ATTENTION TO DIFFICULT MARKET ENVIRONMENT REGARDING CORE ACTIVITIES OF TMG AND ITS EXECUTION RISKS
* Says it received patent on June 19, for integated sensor for vehicle