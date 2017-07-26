FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a day ago
BRIEF-Vossloh H1 net income down to EUR 13.4 mln
#TopNews
#Business
#PhilipMorrisFiles
#Technology
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
In big win for Modi, Nitish Kumar teams up with his ruling BJP
POLITICS
In big win for Modi, Nitish Kumar teams up with his ruling BJP
Q&A: Anushka Sharma on being a creature of instinct
Bollywood
Q&A: Anushka Sharma on being a creature of instinct
Putin cements Russia's presence in Syria for half a century
World
Putin cements Russia's presence in Syria for half a century
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
July 26, 2017 / 5:36 AM / a day ago

BRIEF-Vossloh H1 net income down to EUR 13.4 mln

1 Min Read

July 26 (Reuters) - VOSSLOH AG:

* NET SALES ROSE BY 16.7 % TO €492.2 MILLION AFTER SIX MONTHS‍​

* GROUP’S EBIT ROSE SIGNIFICANTLY BY 37.1 % TO €26.6 MILLION IN THE FIRST HALF OF 2017 (PREVIOUS YEAR: €19.4 MILLION)

* Group Forecast for 2017 Confirmed‍​

* ORDER BACKLOG AS OF JUNE 30, 2017, WAS €737.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: €633.7 MILLION)

* H1 ORDERS RECEIVED REMAINED ALMOST UNCHANGED YEAR OVER YEAR AT €465.0 MILLION (PREVIOUS YEAR: €472.6 MILLION)

* H1 NET INCOME 13.4 MILLION EUROS VERSUS 14.6 MILLION EUROS YEAR AGO Source text - bit.ly/2tYl4Ki Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.