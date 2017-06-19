June 19 WILEX AG:
* SUBSIDIARY HEIDELBERG PHARMA SIGNS EXCLUSIVE MULTI-TARGET
RESEARCH AGREEMENT WITH TAKEDA FOR THE DEVELOPMENT OF ANTIBODY
TARGETED AMANITIN CONJUGATES
* UNDER TERMS OF AGREEMENT, HEIDELBERG PHARMA WILL PRODUCE
ANTIBODY TARGETED AMANITIN CONJUGATES (ATACS) USING ANTIBODIES
FROM TAKEDA'S PROPRIETARY PORTFOLIO FOR UP TO THREE UNDISCLOSED
TARGETS
* UNDER LICENSE AGREEMENT, HEIDELBERG PHARMA WOULD BE
ELIGIBLE TO RECEIVE CLINICAL DEVELOPMENT, REGULATORY AND
SALES-RELATED MILESTONE PAYMENTS OF UP TO USD 113 MILLION FOR
EACH PRODUCT CANDIDATE, AS WELL AS ROYALTIES
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)