BRIEF-Playway appoints Radoslaw Mrowinski new chairman
* SAID ON MONDAY THAT MATEUSZ ZAWADZKI RESIGNED FROM HIS POSITION AS CHAIRMAN OF THE COMPANY WITHOUT GIVING THE REASONS FOR HIS RESIGNATION
May 9 WINDELN DE SE:
* WINDELN.DE SE: WINDELN.DE WITH FOCUS ON STRUCTURAL IMPROVEMENTS IN THE FIRST QUARTER OF 2017
* EUR 51.9 MILLION IN REVENUES IN Q1 OF 2017
* ADJUSTED EBIT FOR Q1 OF 2017 WAS EUR -7.2 MILLION, ADJUSTED EBIT MARGIN -14.0% COMPARED TO -13.8% IN SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR
Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON MONDAY THAT MATEUSZ ZAWADZKI RESIGNED FROM HIS POSITION AS CHAIRMAN OF THE COMPANY WITHOUT GIVING THE REASONS FOR HIS RESIGNATION
* Rocket Internet shares up 2.5 pct (Adds details, background)