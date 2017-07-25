FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
13 hours ago
BRIEF-Worldline raises all 2017 targets
#TopNews
#SouthAsia
#PhilipMorrisFiles
#Technology
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
Axis Bank sees progress on bad loans, smaller decline in profits
Earnings
Axis Bank sees progress on bad loans, smaller decline in profits
Jakarta's economy gets a lift from motorbike deliveries
Indonesia
Jakarta's economy gets a lift from motorbike deliveries
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 25, 2017 / 4:16 PM / 13 hours ago

BRIEF-Worldline raises all 2017 targets

2 Min Read

July 25 (Reuters) - WORLDLINE SA

* H1 NET INCOME GROUP SHARE EUR 50.8 MILLION VERSUS EUR 92.1 MILLION YEAR AGO

* Backlog Remained High at Eur 2.6 Billion

* Acquisition of Leading Payment Processor in Baltics

* ‍Raises All Objectives for 2017​

* RAISES ALL OBJECTIVES FOR 2017 THAT WERE PREVIOUSLY STATED IN FEBRUARY 21, 2017 PRESS RELEASE.

* FOR 2017 ‍GROUP EXPECTS TO ACHIEVE ORGANIC GROWTH OF ITS REVENUE, AT CONSTANT SCOPE AND EXCHANGE RATES BETWEEN +3.5% AND +4.0%​

* ‍Group Targets 2017 an Omda Margin Above 20.5%.​

* ‍FOR 2017 HAS AMBITION TO GENERATE A FREE CASH FLOW ABOVE EUR 170 MILLION, INCLUDING C. EUR 20 MILLION OF SYNERGY IMPLEMENTATION COSTS​

* H1 FREE CASH FLOW TOTALED EUR 88.0 MILLION, UP +25.7% COMPARED WITH H1 2016.

* NET CASH REACHED EUR 440.1 MILLION, INCREASING BY EUR +92.4 MILLION COMPARED WITH NET CASH POSITION AS AT DECEMBER 31, 2016

* H1 GROSS OPERATING INCOME EUR 153.5 MILLION VERSUS EUR 138.1 MILLION YEAR AGO

* H1 REVENUE EUR 778.1‍​ MLN VS EUR 765.1 MLN YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.