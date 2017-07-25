BRIEF-Worldline raises all 2017 targets

2 Min Read
July 25 (Reuters) - WORLDLINE SA
* H1 NET INCOME GROUP SHARE EUR 50.8 MILLION VERSUS EUR 92.1 MILLION YEAR AGO
* RAISES ALL OBJECTIVES FOR 2017 THAT WERE PREVIOUSLY STATED IN FEBRUARY 21, 2017 PRESS RELEASE.
* FOR 2017 GROUP EXPECTS TO ACHIEVE ORGANIC GROWTH OF ITS REVENUE, AT CONSTANT SCOPE AND EXCHANGE RATES BETWEEN +3.5% AND +4.0%
* FOR 2017 HAS AMBITION TO GENERATE A FREE CASH FLOW ABOVE EUR 170 MILLION, INCLUDING C. EUR 20 MILLION OF SYNERGY IMPLEMENTATION COSTS
* H1 FREE CASH FLOW TOTALED EUR 88.0 MILLION, UP +25.7% COMPARED WITH H1 2016.
* NET CASH REACHED EUR 440.1 MILLION, INCREASING BY EUR +92.4 MILLION COMPARED WITH NET CASH POSITION AS AT DECEMBER 31, 2016
* H1 GROSS OPERATING INCOME EUR 153.5 MILLION VERSUS EUR 138.1 MILLION YEAR AGO
* H1 REVENUE EUR 778.1 MLN VS EUR 765.1 MLN YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)