BRIEF-Novacyt completes 3 million euro fundraising
* WE ARE CONFIDENT OF DELIVERING OUR FIRST CE-MARK CLINICAL DIAGNOSTICS ASSAY ON TIME
May 4 XBRANE BIOPHARMA AB
* REG- XBRANE BIOPHARMA RECRUITS CFO AND HEAD OF INVESTOR RELATIONS
* HAS RECRUITED SUSANNA HELGESEN AS CFO AND HEAD OF INVESTOR RELATIONS AT XBRANE.
* SUSANNA HELGESEN HAS PREVIOUSLY BEEN CFO AT DOME ENERGY AB AND ANALYST AT REMIUM. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* WE ARE CONFIDENT OF DELIVERING OUR FIRST CE-MARK CLINICAL DIAGNOSTICS ASSAY ON TIME
* ISRAELI COURT TO APPROVE SHL'S CLAIM IN CONNECTION WITH BREACH OF MERGER AGREEMENT