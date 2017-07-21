FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 days ago
BRIEF-Ypsomed to separate from Insulet
#MovieReview
#RelianceJio
#PhilipMorrisFiles
#Technology
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Trump talks pardons, lashes special counsel about Russia
U.S.
Trump talks pardons, lashes special counsel about Russia
Movie Review: Munna Michael
Movie Review
Movie Review: Munna Michael
Backing Qatar, Erdogan may have little room to manoeuvre
Middle East
Backing Qatar, Erdogan may have little room to manoeuvre
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 21, 2017 / 5:16 AM / 2 days ago

BRIEF-Ypsomed to separate from Insulet

1 Min Read

July 21 (Reuters) - YPSOMED HOLDING AG:

* TO SEPARATE FROM INSULET AND EXTEND ITS PORTFOLIO WITH AN OWN PATCH PUMP IN MID-TERM

* AFTER 30 JUNE 2018, INSULET CORP. WILL TAKE OVER OMNIPOD BUSINESS WORLDWIDE

* DETAILS OF TRANSFER PROCESS ARE PRESENTLY BEING WORKED OUT BETWEEN TWO PARTIES

* ‍DISTRIBUTION AGREEMENT WITH INSULET CORP. WILL END AS PER 30 JUNE 2018​

* ‍PARTIES COULD NOT AGREE ON EXTENDING CONTRACT AS PRICE DEMANDED BY INSULET CORP. WOULD HAVE MADE CONTINUED ECONOMIC VIABILITY IMPOSSIBLE​

* in Future, Ypsomed Will Focus on Its Own Developments

* IS TO RECEIVE SOME USD 50 MILLION IN COMPENSATION FROM INSULET CORP. TO SET UP EUROPEAN DISTRIBUTION STRUCTURES FOR MYLIFE OMNIPOD Source text - bit.ly/2uglz5D Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.