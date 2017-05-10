UPDATE 1-ProSiebenSat.1 sells online travel agency Etraveli to CVC
* Says to continue review of travel business (Adds further details on ProSieben travel business, 2018 targets)
May 10 Zenitel NV
* REVERSE STOCK SPLIT WILL BE IMPLEMENTED ON MAY 10, 2017 WITH A RATIO OF ONE NEW SHARE FOR TEN EXISTING SHARES
* EXCESS SHARES WILL BE CONSOLIDATED BY BANK DEGROOF PETERCAM
* NEW SHARES RESULTING FROM THIS CONSOLIDATION WILL BE BOUGHT BACK BY ZENITEL NV
* THE NET PROCEEDS OF THE SALE OF THOSE NEW SHARES WILL THEN BE ALLOCATED PROPORTIONALLY BETWEEN THE HOLDERS OF FRACTIONAL SHARES
* THIS VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE PER SHARE AMOUNTS TO 1.52683 EUR ($1.66)
* PERIOD TO DETERMINE THIS VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICE, TO WHICH ZENITEL NV WILL REPURCHASE, ENDED ON 5 MAY 2017
* THE HOLDERS OF FRACTIONS OF EXISTING SHARES WILL THEREFORE BE ALLOCATED A CASH AMOUNT OF 1.52683 EUR FOR EACH EXISTING SHARE THAT DO NOT CORRESPOND TO A MULTIPLE OF TEN
* FOR REGISTERED SHAREHOLDERS, PAYMENT TO BE MADE AS FROM 24 MAY 2017, PROVIDED THAT BANK DEGROOF PETERCAM HAS COMPREHENSIVE BANKING DETAILS OF REGISTERED SHAREHOLDERS Further company coverage: ($1 = 0.9181 euros) (Gdynia Newsroom)
* Says to continue review of travel business (Adds further details on ProSieben travel business, 2018 targets)
* TARGETEVERYONE HAS ESTABLISHED ITSELF THROUGH A LICENSING AND PARTNERSHIP AGREEMENT IN PORTUGAL