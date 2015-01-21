BRIEF-Tortoise Energy's unaudited NAV $1.5 bln, as of April 30
* Tortoise Energy Infrastructure Corp provides unaudited balance sheet information and asset coverage ratio update as of April 30, 2017
Jan 21 BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS CONCLUDED BENEFITS OF ACTING NOW OUTWEIGHED COST OF SHORT-TERM MARKET VOLATILITY THAT MIGHT ARISE FROM SURPRISE MOVE
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS ORIGINAL PROJECTION WAS THAT WOULD TAKE UNTIL LATE 2017 TO ELIMINATE EXCESS CAPACITY
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS THAT DELAY OF GETTING TO FULL CAPACITY WAS CONSIDERED UNREASONABLE AND THEREFORE THE BANK CUT RATES
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS LOWER INTEREST RATES MAY EXACERBATE HOUSING IMBALANCES BY ENCOURAGING BORROWING, BUT FAR MORE IMPORTANT EFFECT WILL BE TO CUSHION DECLINE IN EMPLOYMENT, INCOME
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS WANT TO MAKE SURE IF THERE IS MORE DOWNSIDE RISK WE HAVE APPROPRIATELY POSITIONED FOR IT
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS HAVE THE ABILITY TO "TAKE OUT MORE INSURANCE", LANGUAGE USED TO DESCRIBE RATE CUTS
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS ON SURPRISING MARKETS, TOOK COMFORT FROM FACT THE POSSIBILITY OF A RATE CUT HAD BEGUN TO EMERGE IN MKTS IN LAST COUPLE WEEKS
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS DOES NOT SEE RISK OF DEFLATION, WHICH HE DEFINES AS GENERALIZED PRICE FALL OF ALL GOODS
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS THERE'S A LOT OF SPACE BEFORE WE GET TO DEFLATION, GIVEN CORE INFLATION WHERE IT IS
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS ALL THE INGREDIENTS FOR RATE DECISION WERE OUT IN THE OPEN
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS ECONOMY IS NOT STALLED, THOUGH THE OIL SECTOR IS TAKING A BREAK
* BANK OF CANADA'S WILKINS SAYS WITHOUT POLICY ACTION HOUSEHOLD DEBT RATIO WOULD HAVE RISEN BY 4 PERCENTAGE POINTS
* BANK OF CANADA PRESS CONFERENCE ENDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting Randall Palmer and Leah Schnurr in Ottawa; Editing by Jeffrey Hodgson)
* Tortoise Energy Infrastructure Corp provides unaudited balance sheet information and asset coverage ratio update as of April 30, 2017
BEVERLY HILLS, Calif., May 1 Credit Suisse AG has deployed 20 robots within the bank, some of which are helping employees answer basic compliance questions, the Swiss bank's global markets chief executive, Brian Chin, said on Monday.