Sep 4 (Reuters)-Below are the details of India Certificates of Deposit dealt in the primary & secondary market. (10 million = 1 crore) ------------------------------------------------------------------------------------------ ISSUER INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME YTM(%) IN MLNS ------------------------------------------------------------------------------------------ PRIMARY MARKET -------------- BOM BANKS 05-Dec-12 CRISIL A1+ 8.3500 1500 BOM MF 05-Dec-12 CRISIL A1+ 8.3400 250 PNB BANKS & MFS 2 MONTHS CARE A1+ 8.25-27 1500 SYNDICATE BK BANKS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4000 3500 SYNDICATE BK BANKS 3 MONTHS CARE A1+ 8.3900 5000 INDIAN BANK BANKS 3 MONTHS FITCH A1+ 8.3500 750 PNB BANKS & MFS 3 MONTHS CARE A1+ 8.3500 1000 INDIAN BANK BANKS 1 YEAR FITCH A1+ 9.0100 1500 OBC BANKS & MFS 1 YEAR CRISIL A1+ 9.0100 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------ SECURITY INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME YTM(%) IN MLNS ------------------------------------------------------------------------------------------ SECONDARY MARKET ---------------- OBC MF 05-Sep-12 CRISIL A1+ 7.9500 500 BOM BANK 10-Sep-12 CRISIL A1+ 8.0300 1500 PNB BANK 17-Sep-12 CARE A1+ 8.0500 500 UCO BANK FI 24-Sep-12 CARE A1+ 8.1200 250 KOTAK BANK MF 27-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4800 2000 KOTAK BANK BANK 27-Nov-12 CRISIL A1+ 8.5000 2000 YES BANK MF 29-Nov-12 ICRA A1+ 8.5900 750 OBC BANK 23-Jan-13 CRISIL A1+ 8.7400 200 SB TRAVANCORE BANK 06-Feb-13 CRISIL A1+ 8.7300 1000 OBC BANK 28-Feb-13 CRISIL A1+ 8.7900 250 OBC# MF 28-Feb-13 CRISIL A1+ 8.7900 250 P&S BANK BANK 04-Mar-13 CRISIL A1+ 8.8800 250 VIJAYA BANK MF 04-Mar-13 CARE A1+ 8.8800 250 ============================================================================================ NOTE: # T+1 CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com