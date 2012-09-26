(Correcting the Maturity of HDFC Bank Secondary CD to 21-Jun-13,not 21-Jun-12)
Sep 25 (Reuters)-Below are the details of India Certificates of Deposit dealt in the
primary & secondary market. (10 million = 1 crore)
------------------------------------------------------------------------------------------
ISSUER INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME
YTM(%) IN MLNS
------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMARY MARKET
--------------
ANDHRA BANK BANKS 15-Nov-12 CARE A1+ 8.4200 5000
SB HYDERABAD BANKS 21-Nov-12 ICRA A1+ 8.3800 4000
PNB BANKS & MFS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4000 5000
SB HYDERABAD BANK 14-Dec-12 ICRA A1+ 8.4500 3000
SB MYSORE BANKS 27-Sep-13 ICRA A1+ 8.8300 2000
------------------------------------------------------------------------------------------
SECURITY INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME
YTM(%) IN MLNS
------------------------------------------------------------------------------------------
SECONDARY MARKET
----------------
ING VYSYA BK MF 28-Sep-12 CARE A1+ 8.1000 1000
ALLAHABAD BK BANK 04-Oct-12 ICRA A1+ 8.3500 2000
P & S BANK MF 30-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4200 250
ANDHRA BK BANK 21-Jan-13 CARE A1+ 8.7000 250
UBI MF 25-Feb-13 CARE A1+ 8.7000 250
IOB BANK 21-Mar-13 CARE A1+ 8.7000 150
P & S BANK BANK 28-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7300 250
HDFC BANK BANK 21-Jun-13 CARE A1+ 8.8250 1250
============================================================================================
CD Focus Page :
For Primary Market CD Deals :
For Secondary Market CD Deals :
FIMMDA Reporting Platform CD Deals :
Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com