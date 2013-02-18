Feb 18 (Reuters)-Below are the details of India Certificates of Deposit dealt in the
primary & secondary market. (10 million = 1 crore)
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ISSUER INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME
YTM(%) IN MLNS
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PRIMARY MARKET
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IDBI BANK BANKS & MFS 23-Apr-13 CARE A1+ 9.4000 1750
INDIAN BANK BANKS 23-Jul-13 FITCH A1+ 9.4500 750
CORPORATION BANK - 1 YEAR CRISIL A1+ 9.4500 20350
IDBI BANK BANKS & MFS 1 YEAR CARE A1+ 9.5075 20000
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SECURITY INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME
YTM(%) IN MLNS
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SECONDARY MARKET
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ANDHRA BANK MF 25-Mar-13 CARE A1+ 8.0100 500
ANDHRA BANK MF 28-Mar-13 CARE A1+ 8.0500 250
OBC MF 28-Mar-13 CRISIL A1+ 8.0000 500
SB TRAVANCORE MF'S 28-Feb-13 CRISIL A1+ 7.9000 2000
SB TRAVANCORE MF 05-Apr-13 CRISIL A1+ 9.3800 250
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CD Focus Page :
For Primary Market CD Deals :
For Secondary Market CD Deals :
FIMMDA Reporting Platform CD Deals :
Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com