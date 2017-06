Oct 1 (Reuters)-Below are the details of India Certificates of Deposit dealt in the primary & secondary market for September 2012. (10 million = 1 crore) ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISSUER INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME TRADED YTM(%) IN MLNS DATE ----------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMARY MARKET -------------- BOM MF 29-Oct-12 CRISIL A1+ 8.3500 1750 28-Sep-12 BOM MFS 31-Oct-12 CRISIL A1+ 8.3500 3250 28-Sep-12 UCO BANK MF 27-Nov-12 CARE A1+ 8.3800 3000 28-Sep-12 UCO BANK MF 27-Nov-12 CARE A1+ 8.4100 6500 28-Sep-12 UCO BANK MF 27-Nov-12 CARE A1+ 8.4000 6000 28-Sep-12 SB TRAVANCORE MF 6-Dec-12 CRISIL A1+ 8.3900 2000 28-Sep-12 SB HYDERABAD MF 31-Oct-12 ICRA A1+ 8.3300 1000 26-Sep-12 SYNDICATE BK BANKS 15-Nov-12 CARE A1+ 8.4200 4000 26-Sep-12 IDBI BANK BANKS & MFS 22-Nov-12 CARE A1+ 8.4350 10000 26-Sep-12 IDBI BANK BANKS & MFS 22-Nov-12 CARE A1+ 8.4200 3000 26-Sep-12 SYNDICATE BK BANKS 26-Nov-12 CARE A1+ 8.4200 4000 26-Sep-12 ANDHRA BANK BANKS 27-Nov-12 CARE A1+ 8.4200 5000 26-Sep-12 CENTRAL BANK BANKS & MFS 'Nov-12 CARE A1+ 8.4100 5000 26-Sep-12 SB PATIALA BANKS 21-Dec-12 ICRA A1+ 8.4500 5000 26-Sep-12 PNB BANKS & MFS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4200 3000 26-Sep-12 SB TRAVANCORE BANK 1 YEAR CRISIL A1+ 8.8600 1500 26-Sep-12 SB TRAVANCORE MF 1 YEAR CRISIL A1+ 8.8600 500 26-Sep-12 ANDHRA BANK BANKS 15-Nov-12 CARE A1+ 8.4200 5000 25-Sep-12 SB HYDERABAD BANKS 21-Nov-12 ICRA A1+ 8.3800 4000 25-Sep-12 PNB BANKS & MFS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4000 5000 25-Sep-12 SB HYDERABAD BANK 14-Dec-12 ICRA A1+ 8.4500 3000 25-Sep-12 SB MYSORE BANKS 27-Sep-13 ICRA A1+ 8.8300 2000 25-Sep-12 SBBJ BANKS 30-Nov-12 CARE A1+ 8.3700 2000 24-Sep-12 SBBJ BANKS 30-Nov-12 CARE A1+ 8.3550 500 24-Sep-12 PNB BANKS & MF 3 MONTHS CARE A1+ 8.4000 5000 24-Sep-12 PNB BANKS & MF 1 YEAR CARE A1+ 8.8800 3000 24-Sep-12 BOM BANKS 20-Oct-12 CRISIL A1+ 8.3000 4000 21-Sep-12 BOM MFS 15-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3400 4500 21-Sep-12 BOM MFS 15-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3200 1000 21-Sep-12 ALLAHABAD BK BANKS 15-Nov-12 ICRA A1+ 8.3700 1000 21-Sep-12 BOM MF 20-Oct-12 CRISIL A1+ 8.3000 2000 20-Sep-12 BOM BANK & MF 31-Oct-12 CRISIL A1+ 8.3000 750 20-Sep-12 ING VYSYA BK BANK 03-Dec-12 CARE A1+ 8.4500 3000 20-Sep-12 PNB BANKS & MF 3 MONTHS CARE A1+ 8.3500 4000 20-Sep-12 PNB BANKS & MF 1 YEAR CARE A1+ 8.9000 3000 20-Sep-12 PNB BANK & MF 3 MONTHS CARE A1+ 8.35-8.37 3000 18-Sep-12 BOM BANKS 31-Oct-12 CRISIL A1+ 8.3000 2250 18-Sep-12 BOM MFS 31-Oct-12 CRISIL A1+ 8.3000 2250 18-Sep-12 J&K BANK BANK 03-Dec-12 CRISIL A1+ 8.3500 2000 18-Sep-12 BOM BANK & MF 20-Nov-12 CRISIL A1+ 8.2800 3000 17-Sep-12 INDIAN BANK BANKS 3 MONTHS FITCH A1+ 8.2500 2000 17-Sep-12 BOM MF 05-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3000 2000 14-Sep-12 BOM BANK 05-Nov-12 CRISIL A1+ 8.2800 1750 14-Sep-12 BOM MF 20-Nov-12 CRISIL A1+ 8.2800 250 14-Sep-12 SOUTH INDIAN BK MF 23-Nov-12 CARE A1+ 8.4700 3000 14-Sep-12 SOUTH INDIAN BK MF 26-Nov-12 CARE A1+ 8.4700 2000 14-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 26-Nov-12 ICRA A1+ 8.3300 10000 14-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 03-Dec-12 ICRA A1+ 8.3500 5000 14-Sep-12 PNB BANK & MF 06-Dec-12 CARE A1+ 8.3200 3000 14-Sep-12 SB MYSORE MFS 17-Dec-12 ICRA A1+ 8.3200 3000 14-Sep-12 PNB BANKS 2 MONTHS CARE A1+ 8.4000 5000 13-Sep-12 BOM BANK & MF 05-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3700 3250 13-Sep-12 BOM MF 20-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3700 750 13-Sep-12 SYNDICATE BK BANKS 23-Nov-12 CARE A1+ 8.4000 2000 13-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 26-Nov-12 ICRA A1+ 8.4000 500 13-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 10-Dec-12 ICRA A1+ 8.4500 500 13-Sep-12 SB MYSORE BANK 14-Dec-12 ICRA A1+ 8.4400 2000 13-Sep-12 PNB BANKS 1 YEAR CARE A1+ 8.9900 3000 13-Sep-12 BOM MFS 05-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4000 2000 12-Sep-12 BOM BANK 05-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3800 1000 12-Sep-12 VIJAYA BANK BANKS & MFS 23-Nov-12 CARE A1+ 8.4500 5000 12-Sep-12 SB PATIALA BANKS 26-Nov-12 ICRA A1+ 8.3800 3000 12-Sep-12 PNB BANKS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4000 2000 12-Sep-12 PNB BANKS 1 YEAR CARE A1+ 8.9900 3000 12-Sep-12 SB PATIALA BANKS 1 YEAR ICRA A1+ 8.9700 1300 12-Sep-12 INDIAN BANK BANKS 1 YEAR FITCH A1+ 9.0000 850 12-Sep-12 PNB - 23-Nov-12 CARE A1+ 8.4250 8000 11-Sep-12 SYNDICATE BK BANKS 26-Nov-12 CARE A1+ 8.4200 5000 11-Sep-12 OBC BANKS & MFS 26-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4200 2500 11-Sep-12 J&K BANK BANKS 30-Nov-12 CRISIL A1+ 8.5000 2500 11-Sep-12 ALLAHABAD BK BANKS 30-Nov-12 ICRA A1+ 8.4400 2000 11-Sep-12 OBC BANKS & MFS 12-Dec-12 CRISIL A1+ 8.4500 2500 11-Sep-12 KARUR VYSYA BK BANK 13-Dec-12 CRISIL A1+ 8.5500 1000 11-Sep-12 ANDHRA BANK BANKS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4250 500 11-Sep-12 SB PATIALA BANKS 1 YEAR ICRA A1+ 8.9800 2050 11-Sep-12 ANDHRA BANK BANKS 27-Nov-12 CARE A1+ 8.4300 1500 10-Sep-12 J&K BANK BANKS 30-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3700 1750 10-Sep-12 SB PATIALA BANKS 3 MONTHS ICRA A1+ 8.3800 5000 10-Sep-12 ALLAHABAD BK BANKS 3 MONTHS ICRA A1+ 8.3200 1750 07-Sep-12 PNB BANKS & MF 1 YEAR CARE A1+ 8.9500 3000 07-Sep-12 INDIAN BANK BANKS 1 YEAR FITCH A1+ 8.9500 3000 07-Sep-12 OBC BANKS 3 MONTHS CRISIL A1+ 8.3100 2000 06-Sep-12 SYNDICATE BK BANKS 19-Oct-12 CARE A1+ 8.3000 5000 05-Sep-12 ALLAHABAD BK BANKS 30-Oct-12 ICRA A1+ 8.3300 10000 05-Sep-12 BOM BANKS 20-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3300 1500 05-Sep-12 SB TRAVANCORE BANK 3 MONTHS CRISIL A1+ 8.3000 1000 05-Sep-12 BOM BANKS 05-Dec-12 CRISIL A1+ 8.3500 1500 04-Sep-12 BOM MF 05-Dec-12 CRISIL A1+ 8.3400 250 04-Sep-12 PNB BANKS & MFS 2 MONTHS CARE A1+ 8.25-27 1500 04-Sep-12 SYNDICATE BK BANKS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4000 3500 04-Sep-12 SYNDICATE BK BANKS 3 MONTHS CARE A1+ 8.3900 5000 04-Sep-12 INDIAN BANK BANKS 3 MONTHS FITCH A1+ 8.3500 750 04-Sep-12 PNB BANKS & MFS 3 MONTHS CARE A1+ 8.3500 1000 04-Sep-12 INDIAN BANK BANKS 1 YEAR FITCH A1+ 9.0100 1500 04-Sep-12 OBC BANKS & MFS 1 YEAR CRISIL A1+ 9.0100 2000 04-Sep-12 INDIAN BANK BANKS 3 MONTHS FITCH A1+ 8.3800 2000 03-Sep-12 UBI BANKS & MFS 3 MONTHS CARE A1+ 8.3900 1250 03-Sep-12 INDIAN BANK BANKS 3 MONTHS FITCH A1+ 8.4200 2000 03-Sep-12 UCO BANK BANKS & MFS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4300 4000 03-Sep-12 VIJAYA BANK BANKS & MFS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4600 10000 03-Sep-12 FEDERAL BANK MF 3 MONTHS CRISIL A1+ 8.5000 2000 03-Sep-12 SOUTH INDIAN BK BANKS 3 MONTHS CARE A1+ 8.5200 1000 03-Sep-12 KARUR VYSYA BK MF 3 MONTHS CRISIL A1+ 8.5400 2000 03-Sep-12 ALLAHABAD BK BANKS 3 MONTHS ICRA A1+ 8.4500 5000 03-Sep-12 ALLAHABAD BK BANKS 3 MONTHS ICRA A1+ 8.4300 3500 03-Sep-12 PNB BANKS & MFS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4000 2000 03-Sep-12 CENTRAL BANK BANKS 3 MONTHS CARE A1+ 8.4300 6000 03-Sep-12 PNB BANKS & MFS 1 YEAR CARE A1+ 9.0000 2000 03-Sep-12 SB MYSORE BANKS,MFS & 05-Dec-12 ICRA A1+ 8.3800 3000 03-Sep-12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- SECURITY INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME TRADED YTM(%) IN MLNS DATE ----------------------------------------------------------------------------------------------- SECONDARY MARKET -------------- CENTRAL BANK BANK 04-Oct-12 CARE A1+ 8.3000 1250 28-Sep-12 PNB BANK 04-Oct-12 CARE A1+ 8.3000 250 28-Sep-12 SB PATIALA BANK 12-Oct-12 ICRA A1+ 8.3500 50 28-Sep-12 SB HYDERABAD BANK 26-Dec-12 ICRA A1+ 8.3800 500 28-Sep-12 P & S BANK MFS 15-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4000 4900 27-Sep-12 OBC MF 20-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3800 500 27-Sep-12 OBC MF 26-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3500 500 27-Sep-12 SB MYSORE MF 26-Nov-12 ICRA A1+ 8.3800 200 27-Sep-12 VIJAYA BANK MF 29-Nov-12 CARE A1+ 8.3600 750 27-Sep-12 INDIAN BANK BANK 04-Feb-13 FITCH A1+ 8.6500 100 27-Sep-12 CANARA BANK BANK 08-Feb-13 ICRA A1+ 8.6500 150 27-Sep-12 ICICI BANK BANK 14-Mar-13 CARE A1+ 8.7200 500 27-Sep-12 ICICI BANK BANK 20-Mar-13 CARE A1+ 8.7200 500 27-Sep-12 OBC BANK 27-Mar-13 CRISIL A1+ 8.6500 500 27-Sep-12 ICICI BANK BK & INS.CO 12-Jun-13 CARE A1+ 8.8900 1000 27-Sep-12 ICICI BANK BANK 12-Jun-13 CARE A1+ 8.9000 1000 27-Sep-12 HDFC BANK BANK 06-Aug-13 CARE A1+ 8.9350 2000 27-Sep-12 INDIAN BANK BANK 03-Sep-13 FITCH A1+ 8.8500 250 27-Sep-12 SB PATIALA MF 13-Dec-12 ICRA A1+ 8.4300 250 26-Sep-12 SB PATIALA CORPORATE 14-Dec-12 ICRA A1+ 8.4300 500 26-Sep-12 PNB MF 18-Dec-12 CARE A1+ 8.4500 250 26-Sep-12 PNB MF 18-Dec-12 CARE A1+ 8.4500 250 26-Sep-12 CORPORATION BANK BANK 25-Feb-13 CRISIL A1+ 8.5750 500 26-Sep-12 BK OF BARODA BANK 27-Feb-13 ICRA A1+ 8.5750 500 26-Sep-12 ICICI BANK BANK 04-Jul-13 CARE A1+ 8.9500 1000 26-Sep-12 HDFC BANK BANK 06-Aug-13 CARE A1+ 8.9300 1000 26-Sep-12 YES BANK MF 24-Sep-13 ICRA A1+ 8.9500 250 26-Sep-12 HDFC BANK BANK 21-Jun-13 CARE A1+ 8.8250 1250 25-Sep-12 ING VYSYA BK MF 28-Sep-12 CARE A1+ 8.1000 1000 25-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 04-Oct-12 ICRA A1+ 8.3500 2000 25-Sep-12 P & S BANK MF 30-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4200 250 25-Sep-12 ANDHRA BANK BANK 21-Jan-13 CARE A1+ 8.7000 250 25-Sep-12 UBI MF 25-Feb-13 CARE A1+ 8.7000 250 25-Sep-12 IOB BANK 21-Mar-13 CARE A1+ 8.7000 150 25-Sep-12 P & S BANK BANK 28-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7300 250 25-Sep-12 CANARA BANK MF 25-Sep-12 ICRA A1+ 8.0700 550 24-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 26-Sep-12 ICRA A1+ 8.0700 850 24-Sep-12 ING VYSYA BK MF 28-Sep-12 CARE A1+ 8.1500 250 24-Sep-12 CANARA BANK MF 28-Sep-12 ICRA A1+ 8.0900 250 24-Sep-12 KOTAK BANK MF 21-Dec-12 CRISIL A1+ 8.5000 250 24-Sep-12 PNB MF 01-Mar-13 CARE A1+ 8.6500 500 24-Sep-12 DENA BANK MF 11-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7100 250 24-Sep-12 ICICI BANK # BANK 14-Mar-13 CARE A1+ 8.7400 250 24-Sep-12 ANDHRA BANK BANK 20-Mar-13 CARE A1+ 8.7000 250 24-Sep-12 ICICI BANK # BANK 20-Mar-13 CARE A1+ 8.7500 250 24-Sep-12 CANARA BANK MF 20-Mar-13 ICRA A1+ 8.6800 250 24-Sep-12 ANDHRA BANK BANK 25-Mar-13 CARE A1+ 8.7000 500 24-Sep-12 PNB # BANK 25-Mar-13 CARE A1+ 8.7000 250 24-Sep-12 ANDHRA BANK BANK 28-Mar-13 CARE A1+ 8.7000 250 24-Sep-12 OBC# BANK 28-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7000 250 24-Sep-12 BK OF INDIA# BANK 28-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7000 250 24-Sep-12 DENA BANK MF 28-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7300 250 24-Sep-12 CANARA BANK MF 28-Mar-13 ICRA A1+ 8.7000 500 24-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 24-Sep-12 ICRA A1+ 8.1500 1000 21-Sep-12 HDFC BANK BANK 25-Sep-12 CARE A1+ 7.9500 250 21-Sep-12 KOTAK BANK MF 03-Dec-12 CRISIL A1+ 8.5000 2000 21-Sep-12 KOTAK BANK MFS 17-Dec-12 CRISIL A1+ 8.4200 190 21-Sep-12 CANARA BANK MF & BANK 01-Mar-13 ICRA A1+ 8.6900 500 21-Sep-12 PNB MF 01-Mar-13 CARE A1+ 8.7000 250 21-Sep-12 BK OF INDIA BANK 05-Mar-13 CRISIL A1+ 8.6600 500 21-Sep-12 VIJAYA BANK MFS 11-Mar-13 CARE A1+ 8.7300 750 21-Sep-12 P & S BANK MF 15-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7300 250 21-Sep-12 BK OF INDIA MF 20-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7300 250 21-Sep-12 ANDHRA BANK MF 28-Mar-13 CARE A1+ 8.7400 250 21-Sep-12 PNB BANK 24-Sep-12 CARE A1+ 8.1500 1800 20-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 24-Sep-12 ICRA A1+ 8.1500 500 20-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 24-Sep-12 ICRA A1+ 8.1000 250 20-Sep-12 KOTAK BANK MF 24-Sep-12 CRISIL A1+ 8.1500 1500 20-Sep-12 CANARA BANK MF 25-Sep-12 ICRA A1+ 8.1500 500 20-Sep-12 SB PATIALA MF 26-Sep-12 ICRA A1+ 8.1500 750 20-Sep-12 OBC MF 27-Sep-12 CRISIL A1+ 8.1500 500 20-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 26-Nov-12 ICRA A1+ 8.3500 250 20-Sep-12 PNB BANK 25-Feb-13 CARE A1+ 8.7200 250 20-Sep-12 IDBI BANK MF 11-Mar-13 CARE A1+ 8.6900 250 20-Sep-12 PNB MF 15-Mar-13 CARE A1+ 8.7100 250 20-Sep-12 OBC MFS 27-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7300 1000 20-Sep-12 CANARA BANK BANK 21-Sep-12 ICRA A1+ 8.1500 250 18-Sep-12 ANDHRA BANK BANK 24-Sep-12 CARE A1+ 8.1500 250 18-Sep-12 PNB BANK 04-Oct-12 CARE A1+ 8.2400 750 18-Sep-12 CANARA BANK BANK 09-Oct-12 ICRA A1+ 8.2400 750 18-Sep-12 AXIS BANK BANK 31-Jan-13 CRISIL A1+ 8.7000 250 18-Sep-12 PNB MF 05-Mar-13 CARE A1+ 8.7100 250 18-Sep-12 YES BANK MF 17-Sep-13 ICRA A1+ 8.9700 70 18-Sep-12 CENTRAL BANK BANK 18-Sep-12 CARE A1+ 8.1500 2000 17-Sep-12 HDFC BANK MF 20-Sep-12 CARE A1+ 8.1500 500 17-Sep-12 BOM BANK 21-Sep-12 CRISIL A1+ 8.1200 250 17-Sep-12 PNB MF 24-Sep-12 CARE A1+ 8.3000 250 17-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 03-Oct-12 ICRA A1+ 8.2500 3000 17-Sep-12 VIJAYA BANK MF 05-Oct-12 CARE A1+ 8.2500 250 17-Sep-12 YES BANK MF 05-Oct-12 ICRA A1+ 8.2500 250 17-Sep-12 SB PATIALA MF 12-Oct-12 ICRA A1+ 8.3000 50 17-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 16-Oct-12 ICRA A1+ 8.3400 2000 17-Sep-12 KOTAK BANK MF 15-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4600 500 17-Sep-12 KOTAK BANK MF 21-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3600 2000 17-Sep-12 KOTAK BANK MF 26-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4600 250 17-Sep-12 OBC MF 03-Dec-12 CRISIL A1+ 8.2500 250 17-Sep-12 ANDHRA BANK CORPORATE 04-Jan-13 CARE A1+ 8.5500 250 17-Sep-12 VIJAYA BANK BANK 21-Jan-13 CARE A1+ 8.6500 1000 17-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 15-Oct-12 ICRA A1+ 8.3500 1000 14-Sep-12 PNB BANK 23-Nov-12 CARE A1+ 8.3000 1000 14-Sep-12 INDIAN BANK BANK 26-Nov-12 FITCH A1+ 8.3000 500 14-Sep-12 KOTAK BANK CORPORATE 12-Dec-12 CRISIL A1+ 8.4500 1000 14-Sep-12 SBBJ # BANK 19-Dec-12 CARE A1+ 8.3700 500 14-Sep-12 SBBJ MF 24-Dec-12 CARE A1+ 8.3300 250 14-Sep-12 OBC BANK 18-Jan-13 CRISIL A1+ 8.6000 500 14-Sep-12 IOB BANK 22-Jan-13 CARE A1+ 8.6000 500 14-Sep-12 PNB BANK 15-Mar-13 CARE A1+ 8.7200 250 14-Sep-12 OBC BANK 22-Mar-13 CRISIL A1+ 8.6800 1000 14-Sep-12 CANARA BANK BANK 26-Mar-13 ICRA A1+ 8.6800 500 14-Sep-12 CANARA BANK BANK 28-Mar-13 ICRA A1+ 8.6800 250 14-Sep-12 PNB BANK 04-Oct-12 CARE A1+ 8.2900 500 13-Sep-12 KOTAK BANK MF 15-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4600 250 13-Sep-12 OBC MF 23-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3700 500 13-Sep-12 SBBJ # MF 23-Nov-12 CARE A1+ 8.3600 1000 13-Sep-12 KOTAK BANK MF 26-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4500 250 13-Sep-12 OBC MF 30-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3700 350 13-Sep-12 KOTAK BANK MF 03-Dec-12 CRISIL A1+ 8.5000 500 13-Sep-12 CORPORATION BANK BANK 14-Sep-12 CRISIL A1+ 8.0800 2000 12-Sep-12 IDBI BANK MF 18-Sep-12 CARE A1+ 8.1500 250 12-Sep-12 CANARA BANK MF 24-Sep-12 ICRA A1+ 8.1500 250 12-Sep-12 KARUR VYSYA BK MF 24-Sep-12 CRISIL A1+ 8.1500 250 12-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 26-Sep-12 ICRA A1+ 8.1500 250 12-Sep-12 YES BANK# BANK 26-Sep-12 ICRA A1+ 8.2200 250 12-Sep-12 ALLAHABAD BK FI 03-Oct-12 ICRA A1+ 8.3300 2000 12-Sep-12 CANARA BANK BANK 01-Mar-13 ICRA A1+ 8.8100 500 12-Sep-12 PNB BANK 05-Mar-13 CARE A1+ 8.8100 250 12-Sep-12 OBC BANK 08-Mar-13 CRISIL A1+ 8.8100 250 12-Sep-12 PNB BANK 25-Mar-13 CARE A1+ 8.8300 250 12-Sep-12 BK OF INDIA MF 14-Sep-12 CRISIL A1+ 8.0000 500 11-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 14-Sep-12 ICRA A1+ 8.0000 500 11-Sep-12 PNB MF 24-Sep-12 CARE A1+ 8.1500 750 11-Sep-12 AXIS BANK MF 28-Sep-12 CRISIL A1+ 8.2000 250 11-Sep-12 ING VYSYA BK BANK 29-Oct-12 CARE A1+ 8.5000 500 11-Sep-12 OBC MF 23-Nov-12 CRISIL A1+ 8.3900 750 11-Sep-12 CENTRAL BANK MF 30-Nov-12 CARE A1+ 8.4125 250 11-Sep-12 UCO BANK BANK 11-Sep-12 CARE A1+ 8.1700 500 10-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 14-Sep-12 ICRA A1+ 8.2500 250 10-Sep-12 ALLAHABAD BK BANK 14-Sep-12 ICRA A1+ 8.1800 500 10-Sep-12 DENA BANK MF 14-Sep-12 CRISIL A1+ 8.1500 250 10-Sep-12 ING VYSYA BK MF 17-Sep-12 CARE A1+ 8.2500 500 10-Sep-12 UBI MF 17-Sep-12 CARE A1+ 8.2500 250 10-Sep-12 UCO BANK MF 17-Sep-12 CARE A1+ 8.1700 250 10-Sep-12 PNB MF 17-Sep-12 CARE A1+ 8.1700 500 10-Sep-12 UNION BK MF 17-Sep-12 CRISIL A1+ 8.1700 250 10-Sep-12 VIJAYA BANK BANK 28-Sep-12 CARE A1+ 8.2300 750 10-Sep-12 CENTRAL BANK BANK 04-Oct-12 CARE A1+ 8.3000 500 10-Sep-12 P & S BANK BANK 26-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4300 250 10-Sep-12 OBC MF 29-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4200 250 10-Sep-12 PNB MF 06-Dec-12 CARE A1+ 8.4100 250 10-Sep-12 IOB BANK 06-Dec-12 CARE A1+ 8.3700 250 10-Sep-12 OBC BANK 07-Dec-12 CRISIL A1+ 8.3700 750 10-Sep-12 OBC BANK 21-Jan-13 CRISIL A1+ 8.6500 250 10-Sep-12 YES BANK MF 06-Sep-13 ICRA A1+ 8.9500 150 10-Sep-12 BOM BANK 10-Sep-12 CRISIL A1+ 7.7000 1000 07-Sep-12 KOTAK BANK BANK 10-Sep-12 CRISIL A1+ 7.7000 1500 07-Sep-12 CANARA BANK MF 10-Sep-12 ICRA A1+ 8.1500 500 07-Sep-12 UCO BANK MF 11-Sep-12 CARE A1+ 8.0000 500 07-Sep-12 PNB MF 26-Sep-12 CARE A1+ 8.1000 500 07-Sep-12 OBC MF 27-Sep-12 CRISIL A1+ 8.1000 500 07-Sep-12 IDBI BANK MF 29-Nov-12 CARE A1+ 8.4000 250 07-Sep-12 BK OF INDIA BANK 15-Feb-13 CRISIL A1+ 8.7000 500 07-Sep-12 BK OF INDIA BANK 15-Feb-13 CRISIL A1+ 8.7000 250 07-Sep-12 HDFC BANK MF 18-Feb-13 CARE A1+ 9.0000 250 07-Sep-12 PNB BANK 15-Mar-13 CARE A1+ 8.7000 250 07-Sep-12 ANDHRA BANK MF 20-Mar-13 CARE A1+ 8.8000 250 07-Sep-12 IDBI BANK MF 10-Sep-12 CARE A1+ 7.6500 500 06-Sep-12 UBI MF 10-Sep-12 CARE A1+ 7.6500 500 06-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 14-Sep-12 ICRA A1+ 7.8000 500 06-Sep-12 PNB MF 29-Nov-12 CARE A1+ 8.3000 250 06-Sep-12 PNB BANK 18-Dec-12 CARE A1+ 8.3500 500 06-Sep-12 BK OF INDIA BANK 15-Feb-13 CRISIL A1+ 8.7000 250 06-Sep-12 AXIS BANK BANK 10-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7800 500 06-Sep-12 AXIS BANK MF 11-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7800 500 06-Sep-12 PNB MF 15-Mar-13 CARE A1+ 8.7500 250 06-Sep-12 PNB MF 15-Mar-13 CARE A1+ 8.7100 500 06-Sep-12 PNB BANK 15-Mar-13 CARE A1+ 8.7100 250 06-Sep-12 PNB CORPORATE 15-Mar-13 CARE A1+ 8.7100 250 06-Sep-12 PNB BANK 15-Mar-13 CARE A1+ 8.7100 500 06-Sep-12 CANARA BANK BANK 21-Mar-13 ICRA A1+ 8.7800 50 06-Sep-12 IOB BANK 21-Mar-13 ICRA A1+ 8.7500 250 06-Sep-12 BK OF INDIA BANK 25-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7300 500 06-Sep-12 CORPORATION BANK BANK 25-Mar-13 CRISIL A1+ 8.7100 250 06-Sep-12 ANDHRA BANK BANK 28-Mar-13 CARE A1+ 8.7500 500 06-Sep-12 YES BANK BANK 29-Aug-13 ICRA A1+ 9.0300 60 06-Sep-12 KOTAK BANK MF 29-Aug-13 CRISIL A1+ 8.9800 60 06-Sep-12 KARUR VYSYA BK MF 07-Sep-12 CRISIL A1+ 8.0000 500 05-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 14-Sep-12 ICRA A1+ 8.0000 500 05-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 14-Sep-12 ICRA A1+ 7.9000 250 05-Sep-12 SB HYDERABAD MF 20-Sep-12 ICRA A1+ 8.1000 50 05-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 24-Sep-12 ICRA A1+ 8.0000 250 05-Sep-12 ALLAHABAD BK MF 24-Sep-12 ICRA A1+ 8.0000 250 05-Sep-12 KOTAK BANK MF 30-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4500 250 05-Sep-12 YES BANK MF 02-Sep-13 ICRA A1+ 9.0500 70 05-Sep-12 OBC MF 05-Sep-12 CRISIL A1+ 7.9500 500 04-Sep-12 BOM BANK 10-Sep-12 CRISIL A1+ 8.0300 1500 04-Sep-12 PNB BANK 17-Sep-12 CARE A1+ 8.0500 500 04-Sep-12 UCO BANK FI 24-Sep-12 CARE A1+ 8.1200 250 04-Sep-12 KOTAK BANK MF 27-Nov-12 CRISIL A1+ 8.4800 2000 04-Sep-12 KOTAK BANK BANK 27-Nov-12 CRISIL A1+ 8.5000 2000 04-Sep-12 YES BANK MF 29-Nov-12 ICRA A1+ 8.5900 750 04-Sep-12 OBC BANK 23-Jan-13 CRISIL A1+ 8.7400 200 04-Sep-12 SB TRAVANCORE BANK 06-Feb-13 CRISIL A1+ 8.7300 1000 04-Sep-12 OBC BANK 28-Feb-13 CRISIL A1+ 8.7900 250 04-Sep-12 OBC# MF 28-Feb-13 CRISIL A1+ 8.7900 250 04-Sep-12 P & S BANK BANK 04-Mar-13 CRISIL A1+ 8.8800 250 04-Sep-12 VIJAYA BANK MF 04-Mar-13 CARE A1+ 8.8800 250 04-Sep-12 INDUSIND BK BANK 11-Sep-12 CRISIL A1+ 8.1000 800 03-Sep-12 PNB BANK 17-Sep-12 CARE A1+ 8.1500 500 03-Sep-12 CANARA BANK BANK 26-Sep-12 ICRA A1+ 8.1500 1000 03-Sep-12 YES BANK MF 29-Nov-12 ICRA A1+ 8.5900 500 03-Sep-12 PNB BANK 18-Dec-12 CARE A1+ 8.4400 750 03-Sep-12 CORPORATION BANK BANK 15-Feb-13 CRISIL A1+ 8.8300 500 03-Sep-12 CORPORATION BANK MF 15-Feb-13 CRISIL A1+ 8.8300 250 03-Sep-12 UBI BANK 04-Mar-13 CARE A1+ 8.8800 250 03-Sep-12 YES BANK MF 03-Sep-13 ICRA A1+ 9.1500 470 03-Sep-12 ===============================================================================================