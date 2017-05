Mar 1 (Reuters)- Below are the details of India Certificates of Deposit dealt in the primary market for February 2017. (10 million = 1 crore) ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISSUER INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME VALUE DEAL YTM(%) IN MLNS DATE DATE ----------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMARY MARKET -------------- ANDHRA BANK - 2 MONTHS CARE A1+ 6.2500 10000 - 28-Feb-17 ANDHRA BANK - 2 MONTHS CARE A1+ 6.2400 - 02-Mar-17 27-Feb-17 ANDHRA BANK - 2 MONTHS CARE A1+ 6.2500 - 02-Mar-17 27-Feb-17 ANDHRA BANK - 2 MONTHS CARE A1+ 6.2600 - 02-Mar-17 27-Feb-17 NABARD - 1 YEAR CRISIL A1+ 6.6900 20000 02-Mar-17 27-Feb-17 ANDHRA BANK - 2 MONTHS CARE A1+ 6.2800 2000 - 23-Feb-17 ANDHRA BANK - 3 MONTHS CARE A1+ 6.3000 1000 - 23-Feb-17 NABARD BKS & MFS 2-Mar-18 CRISIL A1+ 6.6900 15000 02-Mar-17 23-Feb-17 SIB - 3 MONTHS CARE A1+ 6.4200 6500 27-Feb-17 22-Feb-17 ANDHRA BANK - 3 MONTHS CARE A1+ 6.3300 10000 - 22-Feb-17 EXIM BANK BKS & MFS 1 YEAR CRISIL A1+ 6.6500 10000 - 20-Feb-17 FIRSTRAND BANK BKS 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.4800 1000 - 17-Feb-17 NABARD - 1 YEAR CRISIL A1+ 6.6400 - 20-Feb-17 15-Feb-17 NABARD - 1 YEAR CRISIL A1+ 6.5000 17000 07-Feb-17 03-Feb-17 =============================================================================================== CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Daily CD Dealt News : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222/3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com