An clerk counts yuan banknotes at a bank in Hefei, Anhui province, June 20, 2010. REUTERS/Stringer/Files

BEIJING China's central bank cut the amount of cash that commercial lenders must hold as reserves on Saturday for the second time in nearly three months, the latest step to shore up the slowing economy.

The People's Bank of China delivered a 50 basis point cut in banks' reserve requirement ratio (RRR), effective from February 24, after repeatedly defying market expectations for such a move.

Below are changes in China's benchmark interest rates and required reserve ratios since 2006.

REQUIRED RESERVE RATIO (for big banks)

announced change new ratio

18/02/12 -50 bp 20.5 pct

30/11/11 -50 bp 21.0 pct

14/06/11 +50 bp 21.5 pct

12/05/11 +50 bp 21.0 pct

17/04/11 +50 bp 20.5 pct

18/03/11 +50 bp 20.0 pct

18/02/11 +50 bp 19.5 pct

14/01/11 +50 bp 19.0 pct

10/12/10 +50 bp 18.5 pct

19/11/10 +50 bp 18.0 pct

10/11/10 +50 bp 17.5 pct

02/05/10 +50 bp 17.0 pct

12/02/10 +50 bp 16.5 pct

12/01/10 +50 bp 16.0 pct

22/12/08 -50 bp 15.5 pct

26/11/08 -100 bp 16.0 pct

08/10/08 -50 bp 17.0 pct

07/06/08 +100 bp 17.5 pct

12/05/08 +50 bp 16.5 pct

16/04/08 +50 bp 16.0 pct

18/03/08 +50 bp 15.5 pct

16/01/08 +50 bp 15.0 pct

08/12/07 +100 bp 14.5 pct

10/11/07 +50 bp 13.5 pct

13/10/07 +50 bp 13.0 pct

06/09/07 +50 bp 12.5 pct

15/08/07 +50 bp 12.0 pct

05/06/07 +50 bp 11.5 pct

15/05/07 +50 bp 11.0 pct

16/04/07 +50 bp 10.5 pct

25/02/07 +50 bp 10.0 pct

15/01/07 +50 bp 9.5 pct

15/11/06 +50 bp 9.0 pct

15/08/06 +50 bp 8.5 pct

05/07/06 +50 bp 8.0 pct

INTEREST RATES

one-year deposit one-year lending

announced change new rate change new rate

06/07/11 +25 bp 3.50 pct +25 bp 6.56 pct

05/04/11 +25 bp 3.25 pct +25 bp 6.31 pct

08/02/11 +25 bp 3.00 pct +25 bp 6.06 pct

25/12/10 +25 bp 2.75 pct +25 bp 5.81 pct

19/10/10 +25 bp 2.50 pct +25 bp 5.56 pct

22/12/08 -27 bp 2.25 pct -27 bp 5.31 pct

26/11/08 -108 bp 2.52 pct -108 bp 5.58 pct

29/10/08 -27 bp 3.60 pct -27 bp 6.66 pct

08/10/08 -27 bp 3.87 pct -27 bp 6.93 pct

15/09/08 0 bp 4.14 pct -27 bp 7.20 pct

20/12/07 +27 bp 4.14 pct +18 bp 7.47 pct

14/09/07 +27 bp 3.87 pct +27 bp 7.29 pct

21/08/07 +27 bp 3.60 pct +18 bp 7.02 pct

20/07/07 +27 bp 3.33 pct +27 bp 6.84 pct

18/05/07 +27 bp 3.06 pct +18 bp 6.57 pct

17/03/07 +27 bp 2.79 pct +27 bp 6.39 pct

18/08/06 +27 bp 2.52 pct +27 bp 6.12 pct

27/04/06 0 bp 2.25 pct +27 bp 5.85 pct

(Reporting by Kevin Yao; Editing by Jason Subler and Alex Richardson)