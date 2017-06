BEIJING, July 10 China's imports in June grew at half the expected pace, entrenching concerns that domestic demand in the world's second-largest economy is cooling quickly, even though exports growth was slightly better than expected. Following is a breakdown of China's exports and imports in June with the country's biggest trade partners, issued by the customs office on Tuesday. (Monthly balance in $ billion, percent changes year on year): UNITED STATES Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Exp($b) 31.0 31.8 28.1 28.6 19.4 26.6 29.3 30.9 28.6 30.1 30.1 30.0 Imp($b) 10.3 12.1 11.3 12.0 11.2 8.9 11.9 11.5 8.5 10.1 10.1 9.1 Balance 20.7 19.7 16.9 16.6 8.1 17.7 17.4 19.5 20.1 20.0 20.0 20.9 Exp pct 10.6 3.0 10.0 14.0 22.6 5.5 11.9 17.0 13.9 11.6 12.5 9.5 Imp pct 15.7 21.1 7.3 -0.1 43.4 -24.0 -2.7 18.1 20.5 12.9 16.6 14.5 _______________________________________________________________________________ EUROPEAN UNION Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Exp($b) 30.0 30.3 27.6 27.6 19.4 28.2 31.0 31.0 28.7 31.6 34.2 35.1 Imp($b) 17.2 20.0 16.0 19.5 17.8 14.4 19.1 19.2 15.7 18.7 19.4 17.7 Balance 12.8 10.3 11.6 8.1 1.6 13.8 11.9 11.8 13.0 12.9 14.8 17.4 Exp pct -1.1 3.4 -2.4 -3.1 2.2 -3.2 7.2 5.0 7.5 9.8 22.3 22.3 Imp pct -2.4 6.9 -11.0 2.4 57.4 -14.0 13.1 20.7 28.2 25.7 31.4 16.8 _______________________________________________________________________________ ASEAN Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Exp($b) 17.8 18.8 15.8 16.9 10.8 13.5 16.6 16.2 13.3 14.6 14.4 15.0 Imp($b) 16.3 17.2 15.1 18.0 15.2 12.4 17.3 16.9 15.5 17.8 18.1 16.0 Balance 1.5 1.6 0.7 -1.2 -4.4 1.1 -0.7 -0.7 -2.3 -3.2 -3.7 -1.0 Exp pct 26.4 28.1 5.4 13.8 31.6 1.1 20.5 21.5 14.3 27.3 26.8 23.5 Imp pct 0.5 8.6 -4.9 5.7 46.5 -20.3 8.1 18.7 24.0 23.3 39.0 29.3 _______________________________________________________________________________ JAPAN Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Exp($b) 12.2 12.4 12.8 13.6 10.4 12.3 13.8 14.2 12.6 13.6 13.2 12.8 Imp($b) 15.1 15.1 15.0 16.8 15.9 10.5 17.2 16.3 15.5 17.9 17.5 16.2 Balance -2.9 -2.7 -2.2 -3.2 -5.5 1.8 -3.4 -2.1 -2.9 -4.3 -4.3 -3.4 Exp pct 0.1 13.0 5.4 3.4 27.3 6.1 15.2 17.7 19.6 21.6 29.8 27.2 Imp pct -4.8 4.5 -6.1 -10.6 24.2 -35.7 -4.7 -1.4 8.7 9.3 16.5 6.7 _______________________________________________________________________________ SOUTH KOREA Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Exp($b) 7.4 7.9 7.2 7.7 6.5 7.4 6.5 7.5 6.8 7.7 6.6 6.8 Imp($b) 13.0 13.9 12.3 14.1 13.1 11.5 14.4 14.6 13.9 14.8 14.6 13.4 Balance -5.6 -5.9 -5.1 -6.4 -6.6 -4.1 -7.9 -7.1 -7.1 -7.1 -8.0 -6.5 Exp pct 7.3 6.2 -1.9 -1.6 38.3 9.1 1.4 12.3 9.7 34.2 24.7 13.3 Imp pct -2.2 4.9 -8.6 -0.1 36.0 -13.8 14.3 15.7 21.0 16.2 25.7 12.3 _______________________________________________________________________________ TAIWAN Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Exp($b) 3.2 3.1 2.9 3.0 2.3 2.1 2.8 2.9 2.7 3.1 3.0 3.1 Imp($b) 10.3 10.8 9.7 10.8 9.2 7.8 10.7 10.5 9.5 11.0 11.2 10.4 Balance -7.1 -7.7 -6.8 -7.8 -6.9 -5.7 -8.0 -7.7 -6.8 -7.9 -8.2 -7.2 Exp pct 8.0 -2.6 -14.3 -6.5 16.9 -28.3 -8.3 -2.2 8.8 19.8 25.9 19.9 Imp pct 0.8 -0.4 -11.8 -4.2 22.1 -27.8 1.5 3.9 8.5 7.2 8.9 4.4 _______________________________________________________________________________ AUSTRALIA Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Exp($b) 3.2 3.1 3.0 3.0 1.8 3.1 3.0 3.3 3.1 3.1 3.1 3.0 Imp($b) 6.7 8.2 7.6 7.0 6.6 6.3 7.3 8.3 7.0 8.4 7.4 7.6 Balance -3.6 -5.1 -4.7 -4.0 -4.8 -3.2 -4.3 -4.9 -3.9 -5.2 -4.3 -4.6 Exp pct 18.6 15.8 10.9 10.5 10.0 11.0 19.2 11.6 16.1 21.4 37.3 19.8 Imp pct 1.7 31.3 24.2 19.4 48.1 -12.9 16.0 36.5 36.7 33.4 53.5 32.7 _______________________________________________________________________________