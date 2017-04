惠誉确认中国太平保险集团的发行人违约评级为‘A’级,展望稳定

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, April 26 (Fitch) 本文章英文原文最初于2017年4月6日发布于:<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1021743">Fitch Affirms China Taiping Insurance Group's IDR at 'A'; Outlook Stable 惠誉评级确认中国太平保险集团有限责任公司(太平集团)、中国太平保险集团(香港)有限公司(太平集团(香港))和中国太平保险控股有限公司(太平控股)的发行人违约评级 为'A'级。 惠誉同时确认了太平人寿保险有限公司(太平人寿)的保险公司财务实力评级为'A+'级,太平再保险有限公司(太平再保险)的保险公司财务实力评级为'A'级,展望稳定。 完整评级行动列表请见本文章末尾。 关键评级驱动因素 确认评级反映出太平集团的资本金水平一直很稳健、经营业绩持续盈利、保费来源多样化、业务持续增长。惠誉认为太平人寿是太平集团内