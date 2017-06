SÃO PAULO, 8 Jun Com o clima chuvoso e uma atraso na moagem da safra 2012/13 no centro-sul do país, que teve início em 1o de abril, o número de navios para embarque de açúcar nos principais portos do Brasil aumentou na comparação com a sexta-feira passada, segundo dados da SA Commodities. O número de navios programados passou para 57 nesta sexta-feira, 10 a mais do que na semana passada. "As operações estão paradas desde segunda-feira a noite, porque começou a chover", disse Nicolle de Castro, analista da SA Commodities. As chuvas também prejudicam os trabalhos de colheita e têm reduzido o esmagamento nos canaviais do centro-sul, principal região produtora, de acordo com a Somar meteorologia. "A safra está bastante atrasada e comparando com o ano passado, há uma diferença de cerca de 10 navios (a menos)", disse a analista da SA Commodities. Segundo a Cosan, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil, o volume de cana moída deve ficar entre 52 e 55 milhões de toneladas em 2012/13, contra 53 milhões de toneladas na temporada passada. Além disso, o terminal 19 do porto de Santos opera desde meados de maio com apenas um "shiploader" -equipamento que leva o açúcar até o navio-, o que também afeta na movimentação do porto. De acordo com a consultoria, quando o segundo equipamento for substituído, espera-se que seja capaz de embarcar cerca de 60 mil toneladas de açúcar por dia. Nesta sexta-feira, foi registrado um volume total de 1,95 milhão de toneladas no "line-up", comparado com 1,53 milhão de toneladas de açúcar na sexta-feira passada. Veja detalhes na tabela abaixo (em toneladas): ------------------------------------------------ 08/JUNHO NAVIOS BRANCO BRUTO SANTOS 39 78.700 1.443.288 PARANAGUÁ 16 61.900 344.000 VITÓRIA 0 0 0 MACEIÓ 1 0 10.100 RECIFE 1 0 17.000 TOTAL 57 140.600 1.814.388 ------------------------------------------------ 01/JUNHO NAVIOS BRANCO BRUTO SANTOS 33 72.200 1.136.915 PARANAGUÁ 13 30.600 283.750 VITÓRIA 0 0 0 MACEIÓ 1 0 10.100 RECIFE 0 0 0 TOTAL 47 102.800 1.430.765 (Reportagem de Patrícia Monteiro; edição de Gustavo Bonato)