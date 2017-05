Jul 8 (Reuters)- Below are the details of India commercial papers dealt in the primary market. (10 million = 1 crore) ------------------------------------------------------------------------------------------ ISSUER INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME VALUE YTM(%) IN MLNS DATE ------------------------------------------------------------------------------------------ PRIMARY MARKET -------------- CHENNAI PETROLEUM - 10-Sep-15 ICRA A1+ 7.5700 3500 10-Jul-15 CORPORATION LTD EXIM - 6 MONTHS CRISIL A1+ 7.8700 14250 20-Jul-15 ============================================================================================ CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : F-TRAC Reporting Platform CP Deals : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com