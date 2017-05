May 4 (Reuters)- Below are the details of India commercial papers dealt in the primary market for April 2015. (10 million = 1 crore) ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISSUER INVESTOR MATURITY RATINGS DEALT VOLUME TRADED YTM(%) IN MLNS DATE ----------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMARY MARKET -------------- HDFC LTD MF 3 MONTHS ICRA A1+ 8.5000 10000 29-Apr-15 (Value date - 07-MAY-2015) HDFC LTD MF 3 MONTHS ICRA A1+ 8.5000 5000 29-Apr-15 (Value date - 08-MAY-2015) GODREJ IND. MF 60 DAYS ICRA A1+ 8.2300 250 28-Apr-15 (Value date - 30-APR-2015) GODREJ IND. - 90 DAYS ICRA A1+ 8.4000 500 28-Apr-15 (Value date - 05-MAY-2015) EXIM - 3 MONTHS CRISIL A1+ 8.2600 4750 23-Apr-15 GODREJ IND. MF 1 MONTH ICRA A1+ 8.1000 250 22-Apr-15 (Value date - 27-APR-2015) CHAMBAL FERT. - 2 MONTHS CRISIL A1+ 8.1100 2000 22-Apr-15 (Value date - 28-APR-2015) EID PARRY - 2 MONTHS CRISIL A1+ 8.1200 500 22-Apr-15 (Value date - 30-APR-2015) NABARD - 3 MONTHS CRISIL A1+ 8.2800 10000 22-Apr-15 (Value date - 28-APR-2015) REC - 2 MONTHS CARE A1+ 8.0700 13000 21-Apr-15 (Value date - 23-APR-2015) NABARD MF 26-Jun-15 CRISIL A1+ 8.0400 20000 20-Apr-15 (Value date - 27-APR-2015) EXIM - 29-Jun-15 CRISIL A1+ 8.0400 10000 20-Apr-15 (Value date - 25-APR-2015) EXIM - 30-Jun-15 CRISIL A1+ 8.0400 5000 20-Apr-15 HDFC LTD MF 23-Jul-15 ICRA A1+ 8.4400 5000 17-Apr-15 (Value date - 24-APR-2015) HDFC LTD MF 23-Jul-15 ICRA A1+ 8.4400 5000 17-Apr-15 (Value date - 23-APR-2015) GODREJ BOYCE BANKS 3 MONTHS CRISIL A1+ 8.2000 1400 15-Apr-15 (Value date - 21-APR-2015) GODREJ IND. - 3 MONTHS ICRA A1+ 8.2500 950 13-Apr-15 EXIM - 15-Jun-15 CRISIL A1+ 7.9500 12250 10-Apr-15 (Value date - 15-APR-2015) SBI GLOBAL FACTOR MF 61 DAYS ICRA A1+ 8.1500 500 9-Apr-15 (Value date - 10-APR-2015) NABARD - 21-Sep-15 CRISIL A1+ 8.2500 5000 9-Apr-15 NHB MFS & FI 5-May-15 CRISIL A1+ 7.9000 9000 7-Apr-15 (Value date - 10-APR-2015) EXIM - 29-Jun-15 CRISIL A1+ 7.9000 6250 7-Apr-15 GODREJ IND. MFS 3 MONTHS ICRA A1+ 8.3500 800 6-Apr-15 =============================================================================================== CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Daily CP Dealt News : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222/3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com (C)