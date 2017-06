DHAKA, March 15 Scoreboard in the Asia Cup match between Pakistan and Sri Lanka at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Thursday. Sri Lanka innings M. Jayawardene c Mohammad Hafeez b Aizaz Cheema 12 T. Dilshan c Saeed Ajmal b Aizaz Cheema 20 K. Sangakkara b Aizaz Cheema 71 D. Chandimal c Younus Khan b Umar Gul 0 L. Thirimanne c Umar Akmal b Hammad Azam 7 U. Tharanga b Saeed Ajmal 57 F. Maharoof c Misbah-ul-Haq b Saeed Ajmal 2 N. Kulasekara c Sarfraz Ahmed b Umar Gul 4 S. Prasanna not out 5 L. Malinga b Aizaz Cheema 1 S. Lakmal c Nasir Jamshed b Saeed Ajmal 0 Extras (lb-5 w-4) 9 Total (all out; 45.4 overs) 188 Fall of wickets: 1-33 2-43 3-47 4-65 5-161 6-165 7-172 8-182 9-187 10-188 Bowling: Umar Gul 8-1-20-2 (w-2), Aizaz Cheema 9-0-43-4 (w-2), Mohammad Hafeez 10-0-40-0, Hammad Azam 4-0-21-1, Saeed Ajmal 8.4-1-27-3, Shahid Afridi 6-0-32-0 Pakistan innings Mohammad Hafeez c Chandimal b Prasanna 11 Nasir Jamshed c Tharanga b Lakmal 18 Younus Khan c Maharoof b Lakmal 2 Misbah-ul-Haq not out 72 Umar Akmal c Tharanga c Maharoof 77 Hammad Azam not out 4 Extras (lb-1 w-2 nb-2) 5 Total (four four wickets; 39.5 overs) 189 Fall of wickets: 1-29 2-31 3-33 4-185 Did not bat: Shahid Afridi, Sarfraz Ahmed, Umar Gul, Saeed Ajmal, Aizaz Cheema Bowling: L. Malinga 8-1-44-0, N. Kulasekara 7-2-22-0, S. Lakmal 8-1-37-2 (nb-2), S. Prasanna 7.5-1-49-1, F. Maharoof 7-0-23-1(w-2), T. Dilshan 2-0-13-0 Result: Pakistan won by six wickets (Compiled by Azad Majumder; Editing by Toby Davis; for any query please call +8801817030827 or email iashayaan@gmail.com )