(Updates at close) COLOMBO, March 19 Scoreboard at the end of the second and final test between Sri Lanka and Bangladesh on Tuesday. Bangladesh first innings 240 Sri Lanka first innings 346 Bangladesh second innings (158-4 overnight) Tamim Iqbal b Eranga 59 Jahurul Islam st Chandimal b Herath 48 Mohammad Ashraful b Herath 4 Mominul Haque c Karunaratne b Herath 37 Mahmudullah b Herath 0 Mushfiqur Rahim c Mathews b Herath 40 Nasir Hossain b Herath 0 Sohag Gazi c Lakmal b Herath 26 Abul Hasan not out 25 Rubel Hossain b Dilshan 7 Robiul Islam b Eranga 10 Extras (b-1, lb-4, nb-4) 9 Total (all out; 100.4 overs) 265 Fall of wickets: 1-91 2-96 3-143 4-143 5-160 6-171 7-202 8-228 9-239 Bowling: Kulasekara 12-0-36-0(nb-1), Lakmal 9-1-26-0, Herath 36-9-89-7, Dilshan 25-4-62-1, Eranga 15.4-3-39-2 (nb-3), Mathews 3-2-8-0 Sri Lanka second innings D. Karunaratne lbw b Robiul 16 T. Dilshan b Robiul 57 K. Sangakkara b Gazi 55 L. Thirimanne not out 13 A. Mathews not out 13 Extras (b-2, lb-1, nb-3) 6 Total (three wickets, 41.4 overs) 160 Fall of wickets: 1-31, 2-125, 3-135. Did not bat: D. Chandimal, K. Vithanage, N. Kulasekara, S. Eranga, R. Herath, S. Lakmal. Bowling: Robiul Islam 11-0-42-2(nb-3), Abul Hasan 4-0-21-0, Sohag Gazi 13-1-47-1, Rubel Hossain 3-0-16-0, Nasir Hossain 4-0-11-0, Mahmudullah 3-0-12-0, Mohammad Ashraful 3.4-0-8-0. Result: Sri Lanka won by seven wickets. Series: Sri Lanka won 1-0. (Editing by Amlan Chakraborty)