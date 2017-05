(Adds result, remaining matches) HAMBANTOTA, Sri Lanka, March 23 Scoreboard in the first one-day international between Sri Lanka and Bangladesh on Saturday. Sri Lanka won by eight wickets via Duckworth-Lewis method Bangladesh Tamim Iqbal run out 112 Anamul Haque b T Perera 13 Mohammad Ashraful c K Perera b Kulasekara 0 Mushfiqur Rahim lbw b Mathews 3 Mahmudullah c Sangakkara b Mathews 29 Nasir Hossain not out 73 Ziaur Rahman b Senanayake 0 Sohag Gazi c Dilshan b Malinga 6 Abul Hasan b Malinga 3 Abdur Razzak not out 6 Extras: (b-1, lb-1, nb-1, w-11) 14 Total: (eight wickets, 50 overs) 259 Did not bat: Rubel Hossain. Fall of wickets: 1-44 2-57 3-63 4-129 5-204 6-204 7-211 8-244 Bowling: Malinga 10-0-51-2 (nb-1, w-1), Kulasekara 9-0-67-1 (w-2), T Perera 8-0-45-1 (w-1), Mathews 9-1-36-2, Senanayake 10-0-46-1 (w-2), Dilshan 4-0-12-0. Sri Lanka K Perera c Nasir b Gazi 42 T Dilshan not out 113 K Sangakkara c Ziaur b Rubel 63 D Chandimal not out 3 Extras: (lb-13, w-4) 17 Total: (two wickets, 35.4 overs) 238 Fall of wickets: 1-106 2-234. Did not bat: L Thirimanne, A Mathews, J Mendis, T Perera, N Kulasekara, S Senanayake, L Malinga. Bowling: Abul 5-0-52-0 (w-1), Rubel 5-0-44-1, Razzak 9-0-49-0 (w-2), Gazi 7.4-0-46-1, Ziaur 8-0-26-0, Mahmudullah 1-0-8-0 (w-1). Remaining matches in series: March 25 in Hambantota March 28 in Pallekele (Editing by Tom Pilcher; tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net)