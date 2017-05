May 12 Scoreboard for the second Twenty20 international between Zimbabwe and Bangladesh in Bulawayo on Sunday: Bangladesh won the toss and elected to bat Bangladesh Tamim Iqbal c S. Masakadza b Utseya 43 Shamsur Rahman c Waller b Utseya 2 Shakib Al Hasan c Sikander Raza b Mushangwe 40 Mushfiqur Rahim lbw b H. Masakadza 17 Nasir Hossain run out 27 Mahmudullah c Sikander Raza b Panyangara 1 Mominul Haque b Vitori 9 Sohag Gazi not out 8 Abdur Razzak not out 6 Extras (lb-5, w-7, nb-3) 15 Total (for seven wickets, 20 overs) 168 Did not bat: Shafiul Islam, Robiul Islam Fall of wickets: 1-4 2-86 3-101 4-111 5-116 6-152 7-152 Bowling: P. Utseya 4-0-15-2 (w-1), B. Vitori 4-0-26-1 (w-2), S. Masakadza 2-0-31-0 (nb-1), T. Panyangara 4-0-42-1 (nb-1,w-1), N. Mushangwe 3-0-29-1 (nb-1, w-1), S. Williams 2-0-16-0, H. Masakadza 1-0-4-1 (w-1) Zimbabwe H. Masakadza b Abdur Razzak 2 V. Sibanda c Mahmudullah b Shafiul Islam 32 B. Taylor c Nasir Hossain b Shakib Al Hasan 15 S. Williams run out 16 Sikandar Raza b Shakib Al Hasan 32 M. Waller c Mominul Haque b Abdur Razzak 10 S. Masakadza c Nasir Hossain b Shakib Al Hasan 9 P. Utseya b Shafiul Islam 6 N. Mushangwe b Shakib Al Hasan 0 T. Panyangara not out 1 B. Vitori not out 1 Extras (lb-6, w-4) 10 Total (for nine wickets, 20 overs) 134 Fall of wickets: 1-5 2-45 3-53 4-78 5-99 6-120 7-131 8-132 9-132 Bowling: Sohag Gazi 4-1-28-0 (w-1), Abdur Razzak 4-1-18-2 w-1), Shakib Al Hassan 4-0-22-4, Shafiul Islam 4-0-20-2, Mahmudullah 1-0-9-0 (w-2), Robul Islam 1-0-13-0, Mominul Haque 2-0-18-0. Bangladesh won by 34 runs Series tied at 1-1 after Zimbabwe won first T20 international by six runs on Saturday (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Josh Reich)