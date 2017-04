June 9 Scoreboard in the Champions Trophy Group A match between New Zealand and Sri Lanka in Cardiff on Sunday. Sri Lanka innings K.Perera c BMcCullum b Mills 0 T.Dilshan b McCleneghan 20 K.Sangakkara c Williamson b NMcCullum 68 M.Jayawardene lbw b Vettori 4 L.Chandimal c Ronchi b Mills 0 A.Mathews b McCleneghan 9 L.Thiriman run out 9 T.Perera c Vettori b McCleneghan 15 R.Herath not out 8 S.Eranga c Mills b NMcCullum 0 L.Malinga c Taylor b McCleneghan 2 Extras (lb-1 w-2) 3 Total (all out, 37.5 overs) 138 Fall of wickets: 1-0 2-27 3-33 4-34 5-65 6-82 7-118 8-135 9-135 10-138. Bowling: Mills 6-0-14-2, McCleneghan 8.5-0-43-4 (1w), Vettori 6-1-16-1, Southee 7-1-25-0 (1w), N.McCullum 8-0-23-2, K.Williamson 2-0-16-0. New Zealand innings M.Guptill c Jayawardene b Eranga 25 L.Ronchi c Sangakkara b Eranga 7 M.Williamson lbw b Malinga 16 R.Taylor lbw b Herath 0 J.Franklin lbw b Dilshan 6 B.McCullum b Malinga 18 D.Vettori lbw b Malinga 5 N.McCullum Lbw b Malinga 32 T.Southee not out 13 K. Mills run out 3 M.McCleneghan not out 1 Extras (lb-8 w-5) 13 Total (for nine wickets, 36.3 overs) 139 Fall of wickets: 1-14 2-48 3-49 4-49 5-70 6-80 7-115 8-122 9-134. Bowling: Malinga 10-2-34-4 (2w), Eranga 8-0-45-2 (1w), Herath 10-0-36-1, Dilshan 6.3-1-12-1 (1w), Perera 2-0-4-0. Sri Lanka won the toss and chose to bat Result: New Zealand won by one wicket (Compiled by John Mehaffey; Toby Davis)