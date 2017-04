Aug 31 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fourth Triangular Series match between Zimbabwe and Australia on Sunday in Harare, Zimbabwe Australia Innings A. Finch b Nyumbu 11 P. Hughes c Nyumbu b Utseya 10 M. Clarke not out 68 G. Bailey b Williams 1 G. Maxwell b Waller 13 M. Marsh c Utseya b Tiripano 15 B. Haddin c Waller b Tiripano 49 J. Faulkner c Nyumbu b Utseya 0 M. Starc b Williams 3 B. Cutting run out (Waller, Taylor) 26 N. Lyon not out 8 Extras (lb-2 w-3) 5 Total (for 9 wickets, 50 overs) 209 Fall of wickets: 1-11 A. Finch,2-38 P. Hughes,3-39 G. Bailey,4-57 G. Maxwell,5-97 M. Marsh,7-150 M. Starc,8-201 B. Cutting,9-202 B. Haddin Bowling T. Chatara 8 - 0 - 56 - 0 J. Nyumbu 10 - 1 - 30 - 1(w-2) P. Utseya 10 - 0 - 45 - 2(w-1) D. Tiripano 6 - 1 - 34 - 2 S. Williams 10 - 2 - 21 - 2 M. Waller 6 - 0 - 21 - 1 Zimbabwe Innings T. Mawoyo b Lyon 15 S. Raza c sub b Lyon 22 H. Masakadza b Starc 18 B. Taylor b Lyon 32 M. Waller c&b Maxwell 11 S. Williams c Clarke b Lyon 4 E. Chigumbura not out 52 D. Tiripano b Starc 3 P. Utseya not out 30 Extras (b-2 lb-3 nb-1 w-18) 24 Total (for 7 wickets, 48 overs) 211 Fall of wickets: 1-42 S. Raza,2-44 T. Mawoyo,3-100 H. Masakadza,4-102 B. Taylor,5-106 S. Williams,6-142 M. Waller,7-156 D. Tiripano Did not bat: J. Nyumbu, T. Chatara Bowling M. Starc 10 - 3 - 41 - 2(w-4) M. Marsh 4 - 1 - 13 - 0(w-1) B. Cutting 6 - 0 - 18 - 0(w-1) J. Faulkner 7 - 0 - 28 - 0(nb-1 w-2) N. Lyon 10 - 1 - 44 - 4(w-2) A. Finch 2 - 0 - 19 - 0 G. Maxwell 8 - 0 - 41 - 1(w-2) M. Clarke 1 - 0 - 2 - 0 Referees Umpire: Aleem Dar Umpire: Owen Chirombe TV umpire: Russell Tiffin Match referee: Javagal Srinath Result: Zimbabwe won by 3 wickets