DURBAN Dec 30 South Africa beat India by 10 wickets on the final day of the second test at Kingsmead on Monday to win the two-match series 1-0.

Scores:

South Africa 500 (J. Kallis 115, AB de Villiers 74, A. Petersen 62, Peterson 61; R. Jadeja 6-138) and 59-0.

India 334 (M. Vijay 97, C. Pujara 70, A. Rahane 51 not out; D. Steyn 6-100) and 223 (Rahane 96; R. Peterson 4-)