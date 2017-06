ADELAIDE Jan 28 Australia beat India by 298 runs on the fifth day of the fourth test on Saturday to sweep the series 4-0.

Scores:

India 201 all out (V. Sehwag 62; N. Lyon 4-63, R. Harris 3-41) & 272 (V. Kohli 116, P. Siddle 5-49, B. Hilfenhaus 3-62) v Australia 167-5 dec (R. Ponting 60 not out) & 604-7 dec (R. Ponting 221, M. Clarke 210; R. Ashwin 3-194)

