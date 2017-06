DURBAN, South Africa, Dec 28 Scoreboard at the close on the third day of the second test between South Africa and Sri Lanka at Kingsmead on Wednesday. Sri Lanka won the toss and elected to bat first. Sri Lanka first innings 338 (Thilan Samaraweera 102, Dinesh Chandimal 58; Marchant de Lange 7-81) South Africa first innings 168 (Hashim Amla 54; Chanaka Welegedara five for 52, Rangana Herath four for 49). Sri Lanka second innings (overnight 7-1) T. Paranavitana c Prince b Morkel 9 T. Dilshan c Smith b Steyn 4 K. Sangakkara c Smith b Imran Tahir 108 M. Jayawardene lbw b De Lange 14 T. Samaraweera b Imran Tahir 43 A. Mathews c Boucher b Steyn 3 D. Chandimal c Boucher b Steyn 54 T. Perera not out 6 R. Herath not out 5 Extras (w-1, b-5, lb-2, nb-2) 10 Total (seven wickets, 70.3 overs) 256 Fall of wickets: 1-4 2-20 3-44 4-138 5-141 6-245 7-245 Still to bat: C. Welegedara, D. Fernando. Bowling (to date): Morkel 15-4-43-1, Steyn 16-3-54-3, De Lange 12.3-1-45-1 (w-1, nb-1), Kallis 11-1-43-0, Tahir 16-1-64-2 (nb-1).