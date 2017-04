LEEDS, England, June 23 Scoreboard at the close of play on the fourth day of the second and final test between England and Sri Lanka at Headingley on Monday: England need 350 to win Sri Lanka first innings 257 Second innings D.Karunaratne c Prior b Plunkett 45 K.Silva c Prior b Plunkett 13 K.Sangakkara lbw b Moeen 55 M.Jayawardene c Prior b Anderson 79 L.Thirimanne b Moeen 0 A.Mathews c Moeen b Anderson 160 D.Chandimal c Ballance b Plunkett 7 D.Prasad c Root b Plunkett 0 R.Herath run out 48 S.Eranga not out 20 N.Pradeep b Anderson 0 Extras (b-5, lb-10, nb-5, w-10) 30 Total (all out - 132.5 overs) 457 Fall: 1-40 2-93 3-172 4-176 5-268 6-277 7-277 8-426 9-437 Bowling: Anderson 25.5-5-91-3, Broad 29-6-86-0, Jordan 28-8-79-0, Plunkett 29-2-112-4, Moeen 21-0-74-2 England first innings 365 Second innings S.Robson c Jayawardene b Prasad 24 A.Cook b Prasad 16 G.Ballance lbw b Prasad 0 I.Bell b Prasad 8 J.Root not out 6 L.Plunkett c Pradeep b Herath 0 Extras (w-1, lb-1, nb-1) 3 Total (for five wickets - 26.2 overs) 57 Fall: 1-39 2-39 3-50 4-52 5-57 To bat: M. Ali, M. Prior, C. Jordan, S. Broad, J. Anderson Bowling: Pradeep 4-1-11-0, Eranga 4-1-10-0, Herath 9.2-3-13-1, Prasad 6-1-15-4, Mathews 3-0-7-0 (Compiled by Tom Hayward, editing by Stephen Wood)