Feb 26 (Infostrada Sports) - Line-ups for the World Cup match between Bangladesh and Sri Lanka on Thursday in Melbourne, Australia
Sri Lanka won toss and decided to bat
Bangladesh: Tamim Iqbal, Anamul Haque, Soumya Sarkar, Mohammad Mahmudullah, Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim, Mominul Haque, Sabbir Rahman, Mashrafe Mortaza (capt), Rubel Hossain, Taskin Ahmed
Sri Lanka: Lahiru Thirimanne, Tillakaratne Dilshan, Kumar Sangakkara, Dimuth Karunaratne, Mahela Jayawardene, Angelo Mathews (capt), Dinesh Chandimal, Thisara Perera, Rangana Herath, Lasith Malinga, Suranga Lakmal
Referees: Aleem Dar (Umpire), Paul Reiffel (Umpire), Richard Kettleborough (TV umpire), Jeff Crowe (Match referee)