UPDATE 2-Cricket-Test Series West Indies v Pakistan scoreboard

May 12 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the third day in the third and final Test between West Indies and Pakistan on Friday in Roseau, Dominica Pakistan 1st innings 376 (A. Ali 127, Misbah-ul-Haq 59, B. Azam 55, S. Ahmed 51; R. Chase 4-103) West Indies 1st innings (Overnight: 14-0) K. Brathwaite c S. Ahmed b Shah 29 K. Powell c Az. Ali b Shah 31 S. Hetmyer c S. Ahmed b Shah 17 S. Hope