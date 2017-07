Cricket-Test Series England v South Africa line-ups

July 6 (Gracenote) - Line-ups for the first Test between England and South Africa on Thursday in London, England England won toss and decided to bat England: Alastair Cook, Keaton Jennings, Gary Ballance, Joe Root (capt), Jonny Bairstow, Ben Stokes, Moeen Ali, Liam Dawson, Stuart Broad, Mark Wood, James Anderson South Africa: Heino Kuhn, Dean Elgar (capt), Hashim Amla, Jean-Paul Duminy, Temba Bavuma, Theunis de Bruyn, Quinton de Kock, Vernon Philander, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Morne Morkel Referees: Sundaram Ravi (Umpire), Paul Reiffel (Umpire), Simon Fry (TV umpire), Jeff Crowe (Match referee)