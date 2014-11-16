Nov 16 (Infostrada Sports) - Line-ups for the fifth and final One Day International between India and Sri Lanka on Sunday in Ranchi, India
Sri Lanka won toss and decided to bat
India: Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Ambati Rayudu, Virat Kohli (capt), Kedar Jadhav, Robin Uthappa, Stuart Binny, Akshar Patel, Ravichandran Ashwin, Karn Sharma, Dhawal Kulkarni
Sri Lanka: Tillakaratne Dilshan, Niroshan Dickwella, Dinesh Chandimal, Mahela Jayawardene, Angelo Mathews (capt), Lahiru Thirimanne, Thisara Perera, Seekkuge Prasanna, Shaminda Eranga, Ajantha Mendis, Lahiru Gamage
Referees: Bruce Oxenford (Umpire), Sundaram Ravi (Umpire), Anil Chaudhary (TV umpire), David Boon (Match referee)