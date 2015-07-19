July 19 (Infostrada Sports) - Line-ups for the third One Day International between Sri Lanka and Pakistan on Sunday in Colombo, Sri Lanka
Pakistan won toss and decided to bat
Sri Lanka: Kusal Perera, Tillakaratne Dilshan, Upul Tharanga, Angelo Mathews (capt), Lahiru Thirimanne, Dinesh Chandimal, Milinda Siriwardana, Sachith Pathirana, Thisara Perera, Lasith Malinga, Nuwan Pradeep
Pakistan: Azhar Ali (capt), Ahmed Shehzad, Mohammad Hafeez, Imad Wasim, Shoaib Malik, Mohammad Rizwan, Sarfraz Ahmed, Anwar Ali, Yasir Shah, Rahat Ali, Mohammad Irfan
Referees: Ian Gould (Umpire), Raveendra Wimalasiri (Umpire), Rod Tucker (TV umpire), Javagal Srinath (Match referee)