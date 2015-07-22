July 22 (Infostrada Sports) - Line-ups for the fourth One Day International between Sri Lanka and Pakistan on Wednesday in Colombo, Sri Lanka
Sri Lanka won toss and decided to bat
Sri Lanka: Kusal Perera, Tillakaratne Dilshan, Lahiru Thirimanne, Angelo Mathews (capt), Dinesh Chandimal, Ashan Priyanjan, Milinda Siriwardana, Sachith Pathirana, Lasith Malinga, Nuwan Pradeep, Suranga Lakmal
Pakistan: Ahmed Shehzad, Azhar Ali (capt), Mohammad Hafeez, Sarfraz Ahmed, Shoaib Malik, Mohammad Rizwan, Imad Wasim, Anwar Ali, Yasir Shah, Rahat Ali, Mohammad Irfan
Referees: Rod Tucker (Umpire), Raveendra Wimalasiri (Umpire), Ian Gould (TV umpire), Javagal Srinath (Match referee)