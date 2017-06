INDORE, India, Dec 8 The 10 highest one-day international innings after India's Virender Sehwag scored 219 against the West Indies in the fourth ODI match on Thursday Batsman Score Opposition Venue Year Virender Sehwag (India) 219 West Indies Indore 2011 Sachin Tendulkar (India) 200* South Africa Gwalior 2010 Charles Coventry (Zimbabwe) 194* Bangladesh Bulawayo 2009 Saeed Anwar (Pakistan) 194 India Chennai 1997 Viv Richards (West Indies) 189* England Manchester 1984 Sanath Jayasuriya (Sri Lanka) 189 India Sharjah 2000 Gary Kirsten (South Africa) 188* UAE Rawalpindi 1996 Tendulkar 186* New Zealand Hyderabad 1999 Shane Watson (Australia) 185* Bangladesh Dhaka 2011 MS Dhoni (India) 183* Sri Lanka Jaipur 2005 (Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com) ((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net) Please double-click on the newslink: for cricket stories