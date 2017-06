(Corrects Hafeez bowling figures) COLOMBO, June 18 Scoreboard in the fifth one-day international between Sri Lanka and Pakistan on Monday. Pakistan innings Imran Farhat c Chandimal b Perera 56 Mohammad Hafeez b Kulasekera 6 Azhar Ali c Thirimanne b Mendis 30 Asad Shafiq run out 38 Misbah-ul-Haq c Perera b Mendis 32 Umar Akmal not out 55 Shahid Afridi c Jayawardene b Kulasekara 9 Sohail Tanvir c Tharanga b Malinga 11 Umar Gul not out 2 Extras(b-2 lb-3 w-3) 8 Total (for seven wickets, 50 overs) 247 Fall of wickets: 1-22 2-82 3-113 4-146 5-206 6-229 7-244. Did not bat: Sarfraz Ahmed, Mohammad Sami. Bowling: Malinga 10-1-52-1 (1w), Kulasekara 10-1-53-2, Mathews 10-0-41-0, Dilshan 3-0-12-0, Perera 8-0-54-1 (1w). Mendis 9-0-30-2 (1w). Sri Lanka innings U.Tharanga b Tanvir 2 T.Dilshan b Tanvir 10 K.Sangakkara st Sarfraz b Afridi 40 D.Chandimal c Sami b Hafeez 54 M.Jayawardene c and b Afridi 0 A.Mathews not out 80 T.Perera run out 0 L.Thirimanne run out 11 J.Mendis c Shafiq b Tanvir 19 N.Kulasekara not out 10 Extras (lb-10 w-12) 22 Total (for eight wickets, 49.4 overs) 248 Fall of wickets: 1-18 2-19 3-97 4-97 5-135 6-138 7-175 8-212. Did not bat: L. Malinga Bowling: Gul 10-1-43-0, Tanvir 10-0-42-3 (7w), Hafeez 10-0-30-1, Sami 9.4-0-75-0 (2w), Afridi 10-0-48-2 (3w). Sri Lanka won by two wickets. Sri Lanka won series 3-1. (Editing by John Mehaffey)