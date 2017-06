(Refiles to tabulate) COLOMBO, June 16 Scoreboard in the fourth one-day international between Sri Lanka and Pakistan on Saturday. Sri Lanka U.Tharanga c Younis b Gul 4 T.Dilshan lbw b Hafeez 24 K.Sangakkara c Ali b Ajmal 97 D.Chandimal b Hafeez 18 M.Jayawardene b Tanvir 40 T.Perera c Akmal b Ajmal 8 A.Mathews not out 10 L.Thirimanne run out 13 N.Kulasekara b Tanvir 3 L.Malinga not out 0 Extras (b-5, lb-10, w-11) 26 Total (for 8 wickets, 50 overs) 243 Fall of wickets: 1-9 2-64 3-90 4-200 5-204 6-214 7-237 8-243 Did not bat: S Weerakoon Bowling: Gul 8-1-51-1 (w-3), Tanvir 10-2-43-2 (w-3), Afridi 10-0-36-0 (w-1), Younus 2-0-11-0 (w-3), Ajmal 10-1-50-2 (w-1), Hafeez 10-0-37-2 Pakistan Mohammad Hafeez c Kulasekara b Malinga 0 Azhar Ali not out 81 Asad Shafiq lbw b Weerakoon 25 Misbah-ul-Haq c Kulasekara b Malinga 57 Umar Akmal c Sangakkara b Kulasekara 0 Younus Khan c Sangakkara b Perera 1 Shahid Afridi c Chandimal b Perera 0 Sarfraz Ahmed c Jayawardene b Perera 0 Sohail Tanvir run out 0 Umar Gul c Sangakkara b Mathews 0 Saeed Ajmal c Thirimanne b Perera 12 Extras (lb-9, w-14) 23 Total (all out, 45 overs) 199 Fall of wickets: 1-0 2-53 3-166 4-169 5-176 6-176 7-176 8-176 9-179 Bowling: Malinga 7-0-30-2 (w-2), Kulasekara 9-0-36-1 (w-5), Mathews 9-0-33-1 (w-2), Weerakoon 10-0-49-1 (w-4), Perera 10-1-42-4 (w-1) Result: Sri Lanka won by 44 runs to lead five-match series 2-1. Fifth game in Colombo on Monday (Editing by Tony Jimenez)