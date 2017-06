DHAKA, Dec 21 Scoreboard after Pakistan completed a seven-wicket victory over Bangladesh on the fifth day of the second and final test on Wednesday. Bangladesh first innings 338 (Shakib Al Hasan 144, Shahriar Nafees 97) Pakistan first innings 470 (Taufiq Umar 130, Misbah-ul-Haq 70, Azha Ali 57, Adnan Akmal 53; Shakib Al Hasan 6-82) Bangladesh second innings (overnight 114-5) Tamim Iqbal c Misbah b Umar Gul 21 Nazimuddin b Abdur Rehman 12 Shahriar Nafees lbw b Umar Gul 0 Mahmudullah c Rehman b Aizaz Cheema 32 Nasir Hossain b Abdur Rehman 79 Shakib Al Hasan c Azhar b Aizaz Cheema 6 Mushfiqur Rahim c Ajmal b Abdur Rehman 53 Elias Sunny b Saeed Ajmal 4 Shahadat Hossain c Younus b Abdur Rehman 1 Nazmul Hossain not out 8 Robiul Islam st Adnan b Saeed Ajmal 0 Extras (b-9 lb-8 w-1) 18 Total (all out; 82.1 overs) 234 Fall of wickets: 1-24 2-24 3-54 4-76 5-95 6-212 7-221 8-226 9-228 10-234 Bowling: Umar Gul 13-4-34-2 (w-1), Aizaz Cheema 15-2-61-2, Abdur Rehman 27-12-51-4, Saeed Ajmal 23.1-6-56-2, Mohammad Hafeez 3-0-8-0, Azhar Ali 1-0-8-0 Pakistan second innings Mohammad Hafeez c Shahadat b Shakib Al Hasan 47 Taufiq Umar c Nazimuddin b Nazmul Hossain 3 Azhar Ali b Elias Sunny 34 Younus Khan not out 16 Misbah-ul-Haq not out 6 Extra (nb-1) 1 Total (three wickets; 20.5 overs) 107 Fall of wickets: 1-7 2-70 3-101 Did not bat: Asad Shafiq, Adnan Akmal, Abdur Rehman, Umar Gul, Saeed Ajmal, Aizaz Cheema Bowling: Nazmul Hossain 5-1-19-1, Shakib Al Hasan 10-1-47-1, Shahadat Hossain 4-0-26-0 (nb-1), Robiul Islam 1-0-8-0, Elias Sunny 0.5-0-7-1 Result: Pakistan won by seven wickets. Pakistan won the two-match series 2-0. (Compiled by Azad Majumder; Editing by John O'Brien; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)