PERTH Dec 3 South Africa beat Australia by 309 runs in the third test at the WACA on Monday to clinch the three-match series 1-0.

Scores: Australia 322 all out (M. Starc 68 not out, E. Cowan 53; R. Peterson 3-127, D. Steyn 3-72) & 163 (M. Wade 68; D. Steyn 4-40, R. Peterson 3-44) v South Africa 569 (H. Amla 196, AB de Villiers 169, G. Smith 84; M.Starc 6-154, M. Johnson 4-110) & 225 (F. du Plessis 78 not out; N. Lyon 3-41) (Compiled by Nick Mulvenney, editing by Peter Rutherford)