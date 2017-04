COLOMBO, July 31 Scoreboard in the fifth and final one-day international between Sri Lanka and South Africa on Wednesday. Sri Lanka innings T.Dilshan b McLaren 99 K.Perera c de Kock b Morkel 9 L.Thirmanne c Duminy b Phangiso 68 K.Sangakkara not out 75 A.Mathews c Miller b Tsotsobe 23 T.Perera not out 17 Extras (lb-8 w-8) 16 Total (for four wickets, 50 overs) 307 Fall of wickets: 1-13 2-176 3-212 4-257. Did not bat: D.Chandimal, A.Perera, S.Senanayake, S.Lakmal, A Mendis. Bowling: Morkel 10-0-78-1 (5w), Tsotsobe 10-2-52-1, McLaren 10-0-47-1 (1w), Behardien 4-0-28-0, Duminy 7-0-46-0, Phangiso 9-0-48-1 2w). South Africa Q.de Kock b Senanayake 27 H.Amla lbw b Senanayake 18 JP Duminy lbw b Dilshan 15 F.du Plessis c Sangakkara b T.Perera 6 AB de Villiers c Mathews b Mendis 51 F.Behardien c Mathews b Lakmal 1 D.Miller c Sangakkara b Lakmal 0 R.McLaren c Mathews b Mendis 29 M.Morkel b Mendis 0 A.Phangiso not out 18 L.Tsotsobe b Lakmal 1 Extras (lb-2 w-11) 13 Total (all out, 43.5 overs) 179 Fall of wickets: 1-35 2-60 3-61 4-69 5-85 6-85 7-137 8-137 9-171 10-179. Bowling: Lakmal 5.5-0-22-3 (1w) Mathews 4-0-32-0, Senanayake 10-2-29-2, Dilshan 10-0-41-1 (3w), T.Perera 5-1-17-1 (1w), Mendis 9-2-36-3 (6w). Result: Sri Lanka won by 128 runs Sri Lanka won the five-match series 4-1 (Editing by John Mehaffey)