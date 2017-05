Oct 28 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the first day in the second and final Test between Bangladesh and England on Friday in Mirpur, Bangladesh Bangladesh 1st innings T. Iqbal lbw b Ali 104 I. Kayes c Duckett b Woakes 1 M. Haque b Ali 66 Mahmudullah c Cook b Stokes 13 S. Al Hasan c Bairstow b Woakes 10 M. Rahim c Cook b Ali 4 Sa. Rahman c Bairstow b Stokes 0 S. Hom c Bairstow b Woakes 6 M. Hasan lbw b Ali 1 T. Islam not out 5 K. Rabbi c Root b Ali 0 Extras (b-1 lb-9) 10 Total (all out, 63.5 overs) 220 Fall of wickets: 1-1 I. Kayes,2-171 T. Iqbal,3-190 M. Haque,4-196 Mahmudullah,5-201 M. Rahim,6-202 Sa. Rahman,7-212 S. Hom,8-213 M. Hasan,9-215 S. Al Hasan,10-220 K. Rabbi Bowling C. Woakes 9 - 3 - 30 - 3 S. Finn 8 - 1 - 30 - 0 M. Ali 19.5 - 5 - 57 - 5 Z. Ansari 6 - 0 - 36 - 0 B. Stokes 11 - 5 - 13 - 2 A. Rashid 10 - 0 - 44 - 0 England 1st innings A. Cook lbw b M. Hasan 14 B. Duckett c Rahim b Al Hasan 7 J. Root not out 15 G. Ballance c Rahim b M. Hasan 9 M. Ali not out 2 Extras (b-1 lb-2) 3 Total (for 3 wickets, 12.3 overs) 50 Fall of wickets: 1-10 B. Duckett,2-24 A. Cook,3-42 G. Ballance To bat: B. Stokes, J. Bairstow, Z. Ansari, C. Woakes, A. Rashid, S. Finn Bowling M. Hasan 6.3 - 1 - 26 - 2 S. Al Hasan 6 - 2 - 21 - 1 Referees Umpire: Kumar Dharmasena Umpire: Sundaram Ravi TV umpire: Chris Gaffaney Match referee: Ranjan Madugalle