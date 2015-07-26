July 26 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fifth and final One Day International between Sri Lanka and Pakistan on Sunday in Hambantota, Sri Lanka
Sri Lanka Innings
K. Perera run out (An. Ali, Irfan) 116
T. Dilshan run out (Shehzad) 62
L. Thirimanne c Rizwan b R. Ali 30
D. Chandimal c S. Ahmed b R. Ali 29
A. Mathews not out 70
M. Siriwardana not out 52
Extras (lb-6 w-3) 9
Total (for 4 wickets, 50 overs) 368
Fall of wickets: 1-164 T. Dilshan,2-212 K. Perera,3-219 L. Thirimanne,4-254 D. Chandimal
Did not bat: A. Priyanjan, S. Senanayake, T. Perera, S. Lakmal, L. Gamage
Bowling
M. Irfan 10 - 1 - 73 - 0(w-1)
An. Ali 9 - 0 - 71 - 0
R. Ali 10 - 0 - 74 - 2(w-1)
I. Wasim 3 - 0 - 27 - 0(w-1)
S. Malik 10 - 0 - 44 - 0
Y. Shah 8 - 0 - 73 - 0
Pakistan Innings
Az. Ali run out (Mathews) 35
A. Shehzad st Chandimal b Senanayake 18
M. Hafeez lbw b Mathews 37
S. Ahmed run out (Lakmal) 27
S. Malik c Thirimanne b T. Perera 11
M. Rizwan c Chandimal b T. Perera 29
I. Wasim c&b Senanayake 15
An. Ali c T. Perera b Gamage 11
Y. Shah c T. Perera b Senanayake 9
R. Ali c Senanayake b Siriwardana 0
M. Irfan not out 4
Extras (lb-1 nb-4 w-2) 7
Total (all out, 37.2 overs) 203
Fall of wickets: 1-51 A. Shehzad,2-71 Az. Ali,3-116 M. Hafeez,4-121 S. Ahmed,5-140 S. Malik,6-170 I. Wasim,7-178 M. Rizwan,8-197 Y. Shah,9-197 An. Ali,10-203 R. Ali
Bowling
L. Gamage 10 - 0 - 62 - 1(nb-4 w-1)
S. Lakmal 6 - 0 - 35 - 0(w-1)
S. Senanayake 8 - 1 - 39 - 3
T. Perera 8 - 0 - 38 - 2
A. Mathews 3 - 0 - 9 - 1
M. Siriwardana 2.2 - 0 - 19 - 1
Referees
Umpire: Ian Gould
Umpire: Ranmore Martinesz
TV umpire: Rod Tucker
Match referee: Javagal Srinath
Result: Sri Lanka won by 165 runs