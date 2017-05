July 26 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fifth and final One Day International between Sri Lanka and Pakistan on Sunday in Hambantota, Sri Lanka Sri Lanka Innings K. Perera run out (An. Ali, Irfan) 116 T. Dilshan run out (Shehzad) 62 L. Thirimanne c Rizwan b R. Ali 30 D. Chandimal c S. Ahmed b R. Ali 29 A. Mathews not out 70 M. Siriwardana not out 52 Extras (lb-6 w-3) 9 Total (for 4 wickets, 50 overs) 368 Fall of wickets: 1-164 T. Dilshan,2-212 K. Perera,3-219 L. Thirimanne,4-254 D. Chandimal Did not bat: A. Priyanjan, S. Senanayake, T. Perera, S. Lakmal, L. Gamage Bowling M. Irfan 10 - 1 - 73 - 0(w-1) An. Ali 9 - 0 - 71 - 0 R. Ali 10 - 0 - 74 - 2(w-1) I. Wasim 3 - 0 - 27 - 0(w-1) S. Malik 10 - 0 - 44 - 0 Y. Shah 8 - 0 - 73 - 0 Pakistan Innings Az. Ali run out (Mathews) 35 A. Shehzad st Chandimal b Senanayake 18 M. Hafeez lbw b Mathews 37 S. Ahmed run out (Lakmal) 27 S. Malik c Thirimanne b T. Perera 11 M. Rizwan c Chandimal b T. Perera 29 I. Wasim c&b Senanayake 15 An. Ali c T. Perera b Gamage 11 Y. Shah c T. Perera b Senanayake 9 R. Ali c Senanayake b Siriwardana 0 M. Irfan not out 4 Extras (lb-1 nb-4 w-2) 7 Total (all out, 37.2 overs) 203 Fall of wickets: 1-51 A. Shehzad,2-71 Az. Ali,3-116 M. Hafeez,4-121 S. Ahmed,5-140 S. Malik,6-170 I. Wasim,7-178 M. Rizwan,8-197 Y. Shah,9-197 An. Ali,10-203 R. Ali Bowling L. Gamage 10 - 0 - 62 - 1(nb-4 w-1) S. Lakmal 6 - 0 - 35 - 0(w-1) S. Senanayake 8 - 1 - 39 - 3 T. Perera 8 - 0 - 38 - 2 A. Mathews 3 - 0 - 9 - 1 M. Siriwardana 2.2 - 0 - 19 - 1 Referees Umpire: Ian Gould Umpire: Ranmore Martinesz TV umpire: Rod Tucker Match referee: Javagal Srinath Result: Sri Lanka won by 165 runs