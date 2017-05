Jan 26 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the fifth and final One Day International between Australia and Pakistan on Thursday in Adelaide, Australia Australia Innings D. Warner c B. Azam b J. Khan 179 T. Head c Az. Ali b H. Ali 128 S. Smith c Riaz b J. Khan 4 G. Maxwell c Hafeez b Amir 13 M. Wade c Malik b H. Ali 8 P. Handscomb c Hafeez b Riaz 1 J. Faulkner not out 18 M. Starc run out (Rizwan) 6 P. Cummins not out 1 Extras (b-1 lb-4 w-6) 11 Total (for 7 wickets, 50 overs) 369 Fall of wickets: 1-284 D. Warner,2-288 S. Smith,3-323 G. Maxwell,4-336 M. Wade,5-342 T. Head,6-351 P. Handscomb,7-367 M. Starc Did not bat: A. Zampa, J. Hazlewood Bowling M. Amir 10 - 0 - 71 - 1(w-1) J. Khan 10 - 0 - 61 - 2(w-2) H. Ali 9 - 0 - 100 - 2(w-1) M. Hafeez 7 - 0 - 43 - 0 W. Riaz 10 - 0 - 62 - 1(w-2) S. Malik 4 - 0 - 27 - 0 Pakistan Innings Az. Ali lbw b Starc 6 Sh. Khan c Wade b Starc 79 B. Azam c Head b Hazlewood 100 M. Hafeez c Smith b Starc 3 S. Malik retired hurt 10 U. Akmal c Wade b Cummins 46 M. Rizwan c Starc b Cummins 6 M. Amir c Maxwell b Faulkner 17 W. Riaz b Starc 17 H. Ali st Wade b Zampa 13 J. Khan not out 0 Extras (lb-2 w-13) 15 Total (all out, 49.1 overs) 312 Fall of wickets: 1-10 Az. Ali,2-140 Sh. Khan,3-145 M. Hafeez,4-220 B. Azam,5-246 M. Rizwan,6-276 U. Akmal,7-282 M. Amir,8-312 H. Ali,9-312 W. Riaz Bowling M. Starc 9.1 - 1 - 42 - 4(w-3) J. Hazlewood 10 - 0 - 74 - 1(w-5) P. Cummins 10 - 0 - 60 - 2(w-2) J. Faulkner 9 - 0 - 60 - 1(w-1) A. Zampa 9 - 0 - 61 - 1(w-2) T. Head 2 - 0 - 13 - 0 Referees Umpire: Simon Fry Umpire: Chettithody Shamshuddin TV umpire: Chris Gaffaney Match referee: Jeff Crowe Result: Australia won by 57 runs