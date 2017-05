March 18 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between South Africa and Sri Lanka on Wednesday in Sydney, Australia Sri Lanka Innings K. Perera c de Kock b Abbott 3 T. Dilshan c du Plessis b Steyn 0 K. Sangakkara c Miller b M. Morkel 45 L. Thirimanne c&b Tahir 41 M. Jayawardene c du Plessis b Tahir 4 A. Mathews c du Plessis b Duminy 19 T. Perera c Rossouw b Tahir 0 N. Kulasekara c de Kock b Duminy 1 T. Kaushal lbw b Duminy 0 D. Chameera not out 2 L. Malinga c Miller b Tahir 3 Extras (b-4 lb-2 nb-2 w-7) 15 Total (all out, 37.2 overs) 133 Fall of wickets: 1-3 K. Perera,2-4 T. Dilshan,3-69 L. Thirimanne,4-81 M. Jayawardene,5-114 A. Mathews,6-115 T. Perera,7-116 N. Kulasekara,8-116 T. Kaushal,9-127 K. Sangakkara,10-133 L. Malinga Bowling D. Steyn 7 - 2 - 18 - 1(w-1) K. Abbott 6 - 1 - 27 - 1(w-1) M. Morkel 7 - 1 - 27 - 1(nb-2 w-1) J. Duminy 9 - 1 - 29 - 3(w-2) I. Tahir 8.2 - 0 - 26 - 4(w-1) South Africa Innings H. Amla c N. Kulasekara b Malinga 16 Q. de Kock not out 78 F. du Plessis not out 21 Extras (lb-4 nb-3 w-12) 19 Total (for 1 wickets, 18 overs) 134 Fall of wickets: 1-1 H. Amla Did not bat: R. Rossouw, A. de Villiers, D. Miller, J. Duminy, D. Steyn, K. Abbott, M. Morkel, I. Tahir Bowling L. Malinga 6 - 0 - 43 - 1(nb-2 w-3) T. Dilshan 2 - 0 - 10 - 0 N. Kulasekara 1 - 0 - 13 - 0 T. Kaushal 6 - 0 - 25 - 0 D. Chameera 2 - 0 - 29 - 0(nb-1 w-4) K. Perera 1 - 0 - 10 - 0(w-1) Referees Umpire: Nigel Llong Umpire: Rod Tucker TV umpire: Richard Kettleborough Match referee: David Boon Result: South Africa won by 9 wickets