Sept 23 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the second day in the first Test between India and New Zealand on Friday in Kanpur, India India 1st innings (Overnight: 291-9) L. Rahul c Watling b Santner 32 M. Vijay c Watling b Sodhi 65 C. Pujara c&b Santner 62 V. Kohli c Sodhi b Wagner 9 A. Rahane c Latham b Craig 18 Ro. Sharma c Sodhi b Santner 35 R. Ashwin c Taylor b Boult 40 W. Saha b Boult 0 R. Jadeja not out 42 M. Shami b Boult 0 U. Yadav c Watling b Wagner 9 Extras (b-5 lb-1) 6 Total (all out, 97 overs) 318 Fall of wickets: 1-42 L. Rahul,2-154 C. Pujara,3-167 V. Kohli,4-185 M. Vijay,5-209 A. Rahane,6-261 Ro. Sharma,7-262 W. Saha,8-273 R. Ashwin,9-277 M. Shami,10-318 U. Yadav Bowling T. Boult 20 - 3 - 67 - 3 N. Wagner 15 - 4 - 42 - 2 M. Santner 23 - 2 - 94 - 3 M. Craig 24 - 6 - 59 - 1 I. Sodhi 15 - 3 - 50 - 1 New Zealand 1st innings M. Guptill lbw b U. Yadav 21 T. Latham not out 56 K. Williamson not out 65 Extras (b-8 lb-1 nb-1) 10 Total (for 1 wickets, 47 overs) 152 Fall of wickets: 1-35 M. Guptill To bat: R. Taylor, L. Ronchi, M. Santner, B. Watling, M. Craig, I. Sodhi, T. Boult, N. Wagner Bowling M. Shami 8 - 1 - 26 - 0 U. Yadav 7 - 2 - 22 - 1 R. Jadeja 17 - 1 - 47 - 0(nb-1) R. Ashwin 14 - 1 - 43 - 0 M. Vijay 1 - 0 - 5 - 0 Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Rod Tucker TV umpire: Anil Chaudhary Match referee: David Boon