Oct 25 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the first day in the first Test between Bangladesh and Zimbabwe on Saturday in Mirpur, Bangladesh Zimbabwe 1st innings V. Sibanda c Rahim b S. Hossain 6 S. Raza c Mahmudullah b J. Hossain 51 H. Masakadza c J. Hossain b Al Hasan 13 B. Taylor c T. Islam b J. Hossain 28 E. Chigumbura c M. Haque b Al Hasan 29 C. Ervine c M. Haque b T. Islam 34 R. Chakabva c Sh. Rahman b Al Hasan 25 J. Nyumbu lbw b Al Hasan 14 T. Panyangara c sub b Al Hasan 8 T. Chatara not out 14 T. Kamungozi c Sh. Rahman b Al Hasan 5 Extras (b-12 nb-1) 13 Total (all out, 75.5 overs) 240 Fall of wickets: 1-6 V. Sibanda,2-31 H. Masakadza,3-83 B. Taylor,4-128 S. Raza,5-142 E. Chigumbura,6-192 C. Ervine,7-200 R. Chakabva,8-221 J. Nyumbu,9-230 T. Panyangara,10-240 T. Kamungozi Bowling S. Hossain 14 - 1 - 45 - 1(nb-1) A. Hossain 8 - 2 - 22 - 0 S. Al Hasan 24.5 - 5 - 59 - 6 T. Islam 13 - 3 - 42 - 1 J. Hossain 15 - 1 - 58 - 2 M. Mahmudullah 1 - 0 - 2 - 0 Bangladesh 1st innings T. Iqbal c H. Masakadza b Panyangara 5 Sh. Rahman not out 8 M. Haque not out 14 Extras 0 Total (for 1 wickets, 12 overs) 27 Fall of wickets: 1-10 T. Iqbal To bat: M. Mahmudullah, S. Al Hasan, M. Rahim, S. Hom, T. Islam, S. Hossain, J. Hossain, A. Hossain Bowling T. Panyangara 5 - 0 - 20 - 1 T. Chatara 5 - 2 - 5 - 0 E. Chigumbura 1 - 1 - 0 - 0 J. Nyumbu 1 - 0 - 2 - 0 Referees Umpire: Kumar Dharmasena Umpire: Sundaram Ravi TV umpire: Billy Bowden Referee: Chris Broad