May 1 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the first Test between Bangladesh and Pakistan on Friday in Khulna, Bangladesh Bangladesh 1st innings 332 (M. Haque 80, I. Kayes 51) Pakistan 1st innings (Overnight: 537-5) M. Hafeez c Mahmudullah b Hom 224 S. Aslam c Rahim b T. Islam 20 Az. Ali b Hom 83 Y. Khan b T. Islam 33 Misbah-ul-Haq c R. Hossain b T. Islam 59 A. Shafiq c&b Al Hasan 83 S. Ahmed c sub b Shahid 82 W. Riaz b T. Islam 0 Y. Shah lbw b T. Islam 13 Z. Babar st Mahmudullah b T. Islam 11 J. Khan not out 0 Extras (b-8 lb-5 nb-4 w-3) 20 Total (all out, 168.4 overs) 628 Fall of wickets: 1-50 S. Aslam,2-277 Az. Ali,3-339 Y. Khan,4-402 M. Hafeez,5-468 Misbah-ul-Haq,6-594 S. Ahmed,7-595 W. Riaz,8-617 A. Shafiq,9-617 Y. Shah,10-628 Z. Babar Bowling R. Hossain 22 - 3 - 82 - 0(nb-3) M. Shahid 19 - 4 - 59 - 1(nb-1) T. Islam 46.4 - 4 - 163 - 6 S. Hom 34 - 1 - 120 - 2(w-2) S. Al Hasan 37 - 4 - 146 - 1 Mahmudullah 4 - 0 - 30 - 0 S. Sarkar 1 - 0 - 2 - 0 M. Haque 5 - 0 - 13 - 0 Bangladesh 2nd innings T. Iqbal not out 138 I. Kayes not out 132 Extras (nb-2 w-1) 3 Total (for no loss, 61 overs) 273 Fall of wickets: To bat: M. Haque, Mahmudullah, S. Al Hasan, M. Rahim, S. Sarkar, S. Hom, T. Islam, R. Hossain, M. Shahid Bowling J. Khan 8 - 0 - 44 - 0(nb-2) Z. Babar 16 - 0 - 60 - 0 M. Hafeez 9 - 0 - 46 - 0 W. Riaz 13 - 2 - 57 - 0(w-1) Y. Shah 15 - 0 - 66 - 0 Referees Umpire: Nigel Llong Umpire: Ranmore Martinesz TV umpire: Sharfuddoula Match referee: Jeff Crowe